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L'Inde va devenir l'un des trois principaux marchés de la marque Renault-DG
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 11:52

PHOTO DE FICHIER : Le constructeur automobile français Renault présente sa nouvelle stratégie, Guyancourt

PHOTO DE FICHIER : Le constructeur automobile français Renault présente sa nouvelle stratégie, Guyancourt

Renault Group RENA.PA prévoit que ​l'Inde devienne l'un des trois principaux marchés mondiaux de la marque au ​losange d'ici 2030 avec plusieurs lancements et ​un effort d'électrification de ⁠ses modèles sur le troisième ‌marché automobile mondial, a dit jeudi le directeur général François ​Provost.

Le ‌constructeur automobile français, qui a ⁠fait du marché indien un axe majeur de sa stratégie d'internationalisation, prévoit ⁠de lancer ‌quatre nouveaux véhicules en Inde ⁠d'ici 2030, pour porter sa ‌gamme à sept modèles, ⁠et d'électrifier environ la moitié ⁠de ses ‌ventes dans le pays d'ici la ​fin de la ‌décennie, a ajouté François Provost lors d'un évènement ​à Chennai.

L'an dernier, les trois principaux marchés de la ⁠marque Renault ont été la France, la Turquie et le Brésil, tandis que l'Inde venait en douzième position.

(Reportage Aditi Shah à Chennai, version française ​Gilles Guillaume)

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