L'Inde va devenir l'un des trois principaux marchés de la marque Renault-DG

PHOTO DE FICHIER : Le constructeur automobile français Renault présente sa nouvelle stratégie, Guyancourt
Renault Group RENA.PA prévoit que l'Inde devienne l'un des trois principaux marchés mondiaux de la marque au losange d'ici 2030 avec plusieurs lancements et un effort d'électrification de ses modèles sur le troisième marché automobile mondial, a dit jeudi le directeur général François Provost.
Le constructeur automobile français, qui a fait du marché indien un axe majeur de sa stratégie d'internationalisation, prévoit de lancer quatre nouveaux véhicules en Inde d'ici 2030, pour porter sa gamme à sept modèles, et d'électrifier environ la moitié de ses ventes dans le pays d'ici la fin de la décennie, a ajouté François Provost lors d'un évènement à Chennai.
L'an dernier, les trois principaux marchés de la marque Renault ont été la France, la Turquie et le Brésil, tandis que l'Inde venait en douzième position.
(Reportage Aditi Shah à Chennai, version française Gilles Guillaume)
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