L'Inde supprime le plafonnement des tarifs des vols intérieurs, ce qui soulage les compagnies aériennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'ordonnance gouvernementale et du contexte à partir du paragraphe 2) par Abhijith Ganapavaram et Rajveer Pardesi

L'Inde va révoquer les plafonds tarifaires temporaires qu'elle avait imposés sur les billets d'avion domestiques en décembre,selon un ordre gouvernemental examiné par Reuters, une mesure visant à alléger le fardeau financier des compagnies aériennes confrontées à des coûts plus élevés en raison des perturbations dues à la guerre en Iran.

Les plafonds, qui devraient être levés à partir de lundi, ont été introduits en décembre en raison des annulations massives de vols par le leader du marché IndiGo INGL.NS , qui ont entraîné une hausse des tarifs aériens chez d'autres transporteurs.

"La situation s'est stabilisée depuis, avec le rétablissement de la capacité et la normalisation des opérations dans l'ensemble du secteur", a déclaré le ministère indien de l'aviation civile dansson ordonnance.

L'ordonnance, datée de vendredi et examinée par Reuters samedi, n'a pas été rendue publique. Un porte-parole du ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les compagnies aériennes indiennes ont demandé au gouvernement de lever les plafonds de prix, arguant qu'ils entraînaient d'"énormes" pertes de revenus et des coûts opérationnels plus élevés, en partie à cause de la hausse des prix du kérosène due à la guerre, a rapporté Reuters vendredi à l'adresse suivante: .

Bien que les compagnies aériennes n'aient pas révélé l'ampleur des pertes subies, les analystes de HSBC ont déclaré qu'une variation d'un dollar par baril des prix du carburant pourrait avoir un impact d'environ 3 milliards de roupies sur la facture de carburant d'IndiGo pour l'ensemble de l'année.

En vertu de ces plafonds, le prix d'un aller simple pour un trajet allant jusqu'à 500 kilomètres ne peut être supérieur à 7 500 roupies (80,07 $). Les trajets de 1 000 à 1 500 km - comme la liaison New Delhi-Mumbai - ont été plafonnés à 15 000 roupies.

L'ordonnance du gouvernement demande aux compagnies aériennes de veiller à ce que les tarifs restent "raisonnables, transparents et adaptés aux conditions du marché, et à ce que les intérêts des passagers ne soient pas lésés".

(1 $ = 93,6720 roupies indiennes)