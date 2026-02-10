L'Inde resserre l'étau sur les médias sociaux avec une nouvelle règle de retrait en trois heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Détails de la notification du gouvernement, contexte du régime indien de retrait de contenu) par Aditya Kalra et Munsif Vengattil

Le gouvernement indien a déclaré mardi que les entreprises de médias sociaux devront retirer les contenus illicites dans les trois heures suivant leur notification, resserrant ainsi un délai antérieur de 36 heures, ce qui pourrait constituer un défi en matière de conformité pour Meta, YouTube et X.

Ces changements modifient les règles informatiques indiennes de 2021, qui ont déjà constitué un point de discorde entre le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi et les entreprises technologiques mondiales.

Les règles modifiées ont également assoupli une proposition antérieure qui aurait exigé que les plateformes étiquettent visiblement les contenus générés par l'IA sur 10 % de leur surface ou de leur durée, en exigeant plutôt que ces contenus soient "étiquetés de manière évidente".

La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 20 février.

Ce calendrier plus serré marque la dernière escalade des efforts déployés par l'Inde pour contrôler la liberté d'expression en ligne, avec un régime de retrait qui a suscité des critiques de la part des défenseurs des droits numériques et provoqué des affrontements avec des entreprises telles que X d'Elon Musk.

Meta META.O , propriétaire de Facebook, a refusé de commenter les changements, tandis que X et Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, qui exploite YouTube, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Ces règles s'ajoutent à la pression mondialecroissante exercée sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles contrôlent le contenu de manière plus agressive, les gouvernements de Bruxelles à Brasilia exigeant des retraits plus rapides et une plus grande responsabilité.

Les règles informatiques indiennes permettent au gouvernement d'ordonner le retrait de contenus jugés illégaux en vertu de diverses lois, notamment celles relatives à la sécurité nationale, à l'ordre public et aux délits sexuels.

Le pays a émis des milliers d'ordres de retrait ces dernières années, selon les rapports de transparence des plateformes.