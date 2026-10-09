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L'Inde rejette les accusations de monopole après que Musk a accusé Ambani d'entraver le lancement de Starlink
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 14:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre indien des Télécommunications a déclaré vendredi que le pays n'autorise aucun monopole, quel que soit le secteur, réagissant ainsi aux propos d'Elon Musk qui avait laissé entendre que le milliardaire Mukesh Ambani usait de son influence politique pour bloquer le lancement de Starlink dans le pays.

“L'Inde n'autorise aucun monopole, quel que soit le secteur”, a déclaré vendredi le ministre des Télécommunications, Jyotiraditya Scindia, lors d'une conférence de presse, en réponse aux propos d'Elon Musk.

La filiale SpaceX d' SPCX.O , dirigée par Musk, cherche à pénétrer un marché des télécommunications comptant plus d'un milliard d'internautes, actuellement dominé par les réseaux mobiles de Reliance Jio, propriété d'Ambani, et de Bharti Airtel, propriété de Sunil Mittal BRTI.NS .

“Ambani est-il le véritable patron de l’Inde?”, a écrit Musk jeudi sur X, s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles Starlink ne disposait toujours pas de licence alors que, selon lui, l’entreprise se conformait depuis des années aux exigences indiennes. Il n’a fourni aucune preuve à l’encontre d’Ambani.

Reliance Jio, la société d’Ambani, n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant les propos de Musk.

Cette attente de quatre ans avant le lancement des services Internet par satellite de Starlink en Inde a déclenché de vifs débats en ligne sur l’influence des entreprises et les retards réglementaires, Musk s’en prenant à Ambani tandis que l’opposition politique se joignait à la polémique.

Bien que Starlink ait déjà obtenu une licence pour opérer en Inde, un lancement commercial nécessite encore que l’entreprise respecte les conditions de conformité en matière de sécurité et se voie attribuer une bande de fréquences.

Le gouvernement a déclaré jeudi que les trois opérateurs satellitaires titulaires d’une licence, dont Starlink, se trouvaient globalement au même stade réglementaire, qualifiant les allégations de procédure inéquitable ou discriminatoire de “sans fondement et erronées”.

Elon Musk

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