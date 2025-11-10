L'Inde propose des règles de commerce électronique exigeant des filtres par « pays d'origine »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indien a proposé lundi d'obliger les plateformes de commerce électronique à proposer des filtres basés sur le « pays d'origine », afin de faciliter la découverte des produits nationaux et de stimuler l'initiative d'autosuffisance du gouvernement.

Le projet d'amendement aux règles de métrologie légale (Packaged Commodities), 2011, "garantit des conditions de concurrence équitables pour les fabricants indiens, en aidant les produits nationaux à obtenir une visibilité égale à celle des produits importés et en encourageant les consommateurs à choisir des alternatives fabriquées localement", a déclaré le ministère indien de la consommation dans un communiqué.

Des milliers d'artisans et de petites entreprises indiennes ont été touchés depuis que les États-Unis ont doublé les droits de douane sur certains produits pour les porter à 50 % à partir du 27 août.

Une importante délégation d'exportateurs indiens entamera une visite de quatre jours à Moscou mardi, dans le cadre des efforts déployés par New Delhi pour diversifier les marchés d'exportation face à l'impact de la forte augmentation des droits de douane du président américain Donald Trump.