L'Inde propose de prolonger les allègements fiscaux en faveur de la fabrication en sous-traitance, ce qui devrait profiter à Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Allègement fiscal de quinze ans pour les revenus issus du stockage de composants électroniques

* Exonération fiscale pour la fabrication de téléphones, de tablettes, d’ordinateurs portables et d’appareils portables

* L'Inde devrait produire 26% des iPhones mondiaux en 2026

* Exonération fiscale pour les sociétés minières étrangères et les négociants vendant des diamants bruts

par Nikunj Ohri et Sarita Chaganti Singh

L'Inde a proposé de prolonger jusqu'en 2041 les exonérations fiscales accordées aux entreprises étrangères qui fournissent des machines à des fabricants sous contrat, offrant ainsi une victoire majeure à Apple AAPL.O , qui avait fait pression en faveur de ces changements et connaît une expansion rapide sur ce marché.

L’Inde est un marché clé pour Apple, qui diversifie la fabrication de ses iPhones au-delà de la Chine. Selon Counterpoint Research, ce pays d’Asie du Sud devrait produire 26% des iPhones mondiaux en 2026, contre 6% il y a quatre ans.

D’après un projet d’amendements fiscaux consulté par Reuters, "afin d'assurer une certitude fiscale", le gouvernement a prolongé jusqu’au 31 mars 2041 les allègements fiscaux accordés aux entreprises étrangères qui fournissent des équipements à leurs sous-traitants en Inde.

L’Inde a mis en place en février une exonération fiscale pour les entreprises étrangères, valable uniquement jusqu’en 2031, après qu’Apple eut exercé des pressions sur le gouvernement indien pour qu’il modifie sa législation fiscale afin de garantir que l’entreprise ne soit pas imposée sur la propriété des machines haut de gamme destinées à la fabrication des iPhones qu’elle fournit à ses fabricants sous contrat.

Apple craignait en effet que, contrairement à la Chine, la législation fiscale indienne ne considère la propriété des équipements fournis à ses sous-traitants comme un "lien commercial", exposant ainsi ses bénéfices liés à l’iPhone à l’impôt.

ALLÈGEMENT FISCAL POUR LE STOCKAGE DE COMPOSANTS

L'exonération fiscale prolongée s'appliquera aux fabricants de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs portables, d'appareils auditifs et d'appareils électroniques portables, selon le projet de loi qui devra être adopté par les deux chambres du Parlement.

L’Inde a également exonéré d’impôt, jusqu’en 2041, les revenus des entreprises étrangères provenant du stockage et de la fourniture de pièces utilisées pour la fabrication de ces composants électroniques aux fabricants sous contrat.

Cette règle s’appliquera aux usines et entrepôts implantés dans des zones dites "sous douane", qui sont techniquement considérées comme situées en dehors de la frontière douanière indienne. Si des appareils sont vendus en Inde à partir de ces usines, ils seront soumis à des droits d’importation, ce qui rendra ces installations intéressantes uniquement pour les exportations.

"Les modifications fiscales proposées permettront aux entreprises étrangères de stocker et de transférer en Inde des équipements et composants essentiels destinés à leurs fabricants sous contrat, ce qui contribuera à atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux incertitudes commerciales tout en offrant une plus grande sécurité fiscale", a déclaré Riaz Thingna, associé chez Grant Thornton Bharat.

CENTRES DE DONNÉES

L’Inde a également proposé de faciliter l’accès aux exonérations fiscales pour les entreprises étrangères qui utilisent les services de centres de données dans le pays.

En février, l’Inde a annoncé une exonération fiscale jusqu’en 2047 pour les entreprises étrangères utilisant des centres de données dans le pays afin de fournir des services à des clients internationaux, répondant ainsi aux craintes que New Delhi ne puisse à l’avenir imposer leurs revenus mondiaux pour l’utilisation de ces installations.

Le projet de loi autorise désormais la location de centres de données, plutôt que leur acquisition en pleine propriété par les partenaires indiens des entreprises étrangères.

Le fait de permettre aux partenaires indiens de louer, plutôt que de posséder, des centres de données réduira les besoins en capitaux et facilitera l’entrée sur le marché des petites et moyennes entreprises, a déclaré Thingna, de Grant Thornton Bharat.

Par ailleurs, l’Inde a également proposé une exonération fiscale de 15 ans pour les sociétés minières et les négociants étrangers en diamants qui vendent des diamants bruts par l’intermédiaire de zones commerciales désignées dans le pays. L’Inde est déjà le plus grand centre mondial de taille et de polissage de diamants.