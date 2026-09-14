L'Inde ouvre la voie à la perception de frais sur les paiements d'un montant élevé effectués via le système UPI

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(Ajoute des détails)

par Ashwin Manikandan

L'Inde a annoncélundides modifications de sa législation sur les paiements, précisant que les banques ne peuvent pas facturer de frais sur les paiements effectués via l'interface de paiement unifiée (UPI) pour les montants inférieurs ou égaux à 2.000 roupies ($20.93).

Cette notification a modifié une disposition antérieure qui interdisait aux banques de facturer des frais sur les paiements numériques effectués via l’UPI, très populaire en Inde, ouvrant ainsi la voie à la facturation de frais sur les virements d’un montant plus élevé.

La décision finale quant à l’introduction de ces frais et à leurs modalités de perception n’a pas encore été prise.

Voici quelques détails:

* L'UPI, géré par la National Payments Corporation of India, est le plus grand système de paiement rapide au détail au monde en termes de volume de transactions, selon un rapport du FMI de 2025.

* La nouvelle réglementation maintient la gratuité des paiements UPI jusqu’à 2.000 roupies.

* Elle ouvre la voie à la facturation par les banques et les sociétés de paiement des virements UPI d’un montant supérieur.

* Si des frais venaient à être instaurés, ils seraient à la charge des commerçants et non des consommateurs, ont précédemment déclaré des responsables gouvernementaux.

* Les banques et les prestataires de services de paiement devraient bénéficier d’une nouvelle source potentielle de revenus.

* Jefferies a estimé en août que les frais facturés aux commerçants sur les transactions UPI d’un montant supérieur pourraient générer entre 50 et 100 milliards de roupies par an pour le secteur des paiements.

* L'UPI, lancé il y a dix ans, a traité 24,51 milliards de transactions pour un montant total de 29,82 billions de roupies en août. Google Pay et PhonePe (de Walmart) ont représenté environ les trois quarts du volume mensuel des transactions.

* Les paiements effectués à l'aide de cartes de débit sur le réseau indien RuPay resteront gratuits.

($1 = 95,5500 roupies indiennes)