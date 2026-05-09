L'Inde ordonne l'ouverture d'une enquête concurrence sur les pratiques commerciales du géant des spiritueux Pernod vis-à-vis des détaillants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 8 mai pour ajouter la déclaration de Pernod aux paragraphes 5 et 6)

* Pernod considère l'Inde comme un marché clé pour sa croissance

* L'Inde va enquêter sur des pratiques anticoncurrentielles présumées avec des détaillants

* Dans un communiqué, Pernod « nie catégoriquement toute malversation »

par Aditya Kalra

L'autorité indienne de la concurrence a ordonné vendredi l'ouverture d'une enquête sur le groupe français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA concernant des accords d'exclusivité présumés avec des détaillants visant à promouvoir ses marques au détriment de ses concurrents, selon une décision réglementaire. La Commission indienne de la concurrence (CCI) examine depuis 2024 des allégations selon lesquelles Pernod, dont les marques comprennent Chivas Regal et la vodka Absolut, aurait conclu des accords collusoires avec des détaillants de New Delhi afin d’accroître sa part de marché.

La plainte allègue que Pernod a fourni 24 millions de dollars de garanties d'entreprise à ses banquiers en 2021 pour aider les détaillants de la ville à obtenir des prêts, ces derniers s'engageant en contrepartie à ce que 35 % des stocks de leurs magasins soient composés de marques Pernod.

La CCI a déclaré qu'elle jugeait ces allégations fondées, notant dans son ordonnance que « le fait de ne pas commercialiser les produits des concurrents ... est susceptible d'entraîner une distorsion de la demande en détournant la demande de détail des marques concurrentes ».

Dans un communiqué publié samedi, Pernod a déclaré à Reuters qu’elle “nie catégoriquement toute malversation” et qu’elle coopérera avec la CCI si les autorités contactent la société.

“Nous opérons selon les normes les plus strictes en matière de conformité et de gouvernance, et nous sommes convaincus que nos pratiques commerciales respectent pleinement les lois et réglementations du pays. Nous considérons que toute allégation contraire est sans fondement”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ces allégations ont été formulées par un individu identifié uniquement par son prénom, Mohit, qui a déjà mené des actions en justice d’intérêt public.

Cette affaire vient s'ajouter aux difficultés rencontrées par Pernod en Inde, son plus grand marché en termes de volume de ventes. La société est en concurrence avec Diageo

DGE.L , entre autres, sur ce marché et a déclaré un chiffre d'affaires de 274,45 milliards de roupies (soit 3 milliards de dollars) pour l'exercice 2024-2025.

Un bureau de Pernod India a fait l'objet d'une perquisition en 2024 dans le cadre d'une autre affaire de concurrence. La société conteste également une créance fiscale fédérale de 250 millions de dollars et fait l'objet d'une autre enquête pour des violations présumées de la politique de New Delhi en matière d'alcool, qu'elle nie.

E-MAIL INTERNE

L'unité d'enquête de la CCI va désormais examiner l'affaire en détail, un processus qui peut prendre des mois avant qu'une décision finale ne soit rendue.

La décision rendue vendredi faisait référence à un e-mail interne de Pernod datant de 2021, dans lequel des dirigeants discutaient de l'obtention d'un “avantage stratégique” dans les différentes zones de New Delhi et de l'octroi de 23 millions d'euros (27 millions de dollars) pour soutenir les détaillants soumissionnant pour des licences.

La CCI a estimé que cela revenait à fausser la demande au détail au profit de Pernod.

“Une telle action est susceptible d’entraîner une restriction du choix des consommateurs finaux plutôt que de leur apporter un quelconque avantage”, a déclaré la CCI dans son ordonnance. Une enquête interne menée par Pernod a par la suite révélé que des cadres supérieurs de sa filiale indienne avaient enfreint la loi en s'entendant avec des détaillants de New Delhi, alors même que la société a nié toute malversation devant les tribunaux et en public, a rapporté Reuters en 2024.