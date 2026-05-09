 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cannes: dans les coulisses de la fabrication de la Palme d’or
information fournie par AFP 09/05/2026 à 10:36

Un artisan injecte de la cire bleue dans un moule en caoutchouc lors d'une démonstration sur la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Un artisan injecte de la cire bleue dans un moule en caoutchouc lors d'une démonstration sur la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Plus de 70 heures d'orfèvrerie: chaque année à l'occasion du Festival de Cannes, la maison Chopard façonne la Palme d'or, trophée iconique né de ses ateliers de haute joaillerie à Meyrin, près de Genève.

Un artisan lors d'une démonstration sur la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Un artisan lors d'une démonstration sur la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Depuis sa création en 1955, la Palme d’or a plusieurs fois évoluée. Sa forme actuelle a été imaginée en 1998 par Caroline Scheufele, co-présidente de Chopard, la maison qui réalise également tous les trophées remis par le jury durant le festival.

Une Palme d'or dans les ateliers de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève, le 21 avril 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Une Palme d'or dans les ateliers de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève, le 21 avril 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

"Ce qu'on a apporté, qui est très différent de l'époque, c'est que la tige de La Palme se termine dans une petite forme de cœur, qui est un peu le clin d'œil au cinéma, l'amour pour le cinéma", explique l'intéressée à l'AFP, confiant dessiner "beaucoup de bijoux avec des cœurs".

Caroline Scheufele, co-présidente de Chopard, pose avec une Palme d'or, que le joaillier est chargé de façonner pour le Festival de Cannes, le 21 avril 2026 à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Caroline Scheufele, co-présidente de Chopard, pose avec une Palme d'or, que le joaillier est chargé de façonner pour le Festival de Cannes, le 21 avril 2026 à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La fabrication de la Palme d’or débute avec la technique de la fonte à cire perdue, qui consiste à créer un modèle de tige avec ses feuilles en cire bleue dans un moule en caoutchouc. Celle-ci est ensuite plongée dans du plâtre liquide.

Le plâtre est chauffé à 760 degrés et la cire fond et s’évacue, laissant une empreinte dans laquelle on injecte du métal en fusion sous vide. Une fois solidifiée, la pièce est extraite en dissolvant le moule, puis nettoyée et traitée pour éliminer les impuretés.

Un artisan lors d'une démonstration de la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Un artisan lors d'une démonstration de la fabrication de la Palme d'or de Cannes, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Vient ensuite l'assemblage. Les différents éléments sont retravaillés, polis à la main et soigneusement fixés : chaque feuille en or est ajustée et soudée sur la tige.

Après un polissage final, la Palme est montée sur un coussin en cristal préalablement percé avec précision, puis fixée pour obtenir l’objet prêt à être exposé.

Un artisan procède au meulage d'une Palme d'or, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Un artisan procède au meulage d'une Palme d'or, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La Palme est fabriquée avec 118 grammes de feuilles d'or jaune. Le socle en cristal de roche est lui taillé sous forme de diamant type “émeraude cut”.

"L'intérêt avec le cristal de roche, c'est que (...) le socle est toujours un peu différent, c'est que chaque année, la Palme a un peu un autre look", explique Mme Scheufele.

Chopard fournit chaque année au Festival de Cannes deux Palmes d’or, en cas d'ex æquo ou d’imprévu.

Des granulés d'or, amenés à être fondus pour la confection d'une Palme d'or cannoise, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Des granulés d'or, amenés à être fondus pour la confection d'une Palme d'or cannoise, le 21 avril 2026, dans un atelier de la maison Chopard à Meyrin, près de Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, le jury du festival remettra cette Palme d'or le 23 mai, à l'issue de la quinzaine cannoise.

L'an dernier, la récompense était allée à "Un simple accident" du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les réseaux sociaux les plus populaires sont les géants américains et asiatiques. L'Europe peut-elle trouver sa place? ( AFP / Saeed KHAN )
    Réseaux sociaux: face aux géants, des Européens jouent la carte éthique
    information fournie par AFP 09.05.2026 10:05 

    L'Europe pourrait-elle faire naître des réseaux sociaux capables de concurrencer les géants américains et asiatiques? C'est ce que promettent de nombreuses initiatives, malgré la difficulté d'attirer des utilisateurs hors des grandes plateformes. Bulles de filtre, ... Lire la suite

  • Des élèves dans une école à Paris le 14 mai 2020 ( AFP / FRANCK FIFE )
    L'onde de choc des violences dans le périscolaire loin d'être circonscrite à Paris
    information fournie par AFP 09.05.2026 09:54 

    Un "problème national". L'onde de choc née des révélations sur des violences envers des enfants dans le périscolaire parisien s'est étendue à l'ensemble du territoire où des affaires sont parfois en souffrance depuis plusieurs années, alertent des collectifs de ... Lire la suite

  • Un véhicule militaire israélien passe devant des maisons détruites par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, vu depuis une position de l’autre côté de la frontière, en Haute Galilée, au nord d’Israël, le 7 mai 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.05.2026 09:22 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, samedi: - L'armée israélienne appelle à l'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban L'armée israélienne a de nouveau appelé les habitants de neuf villages du sud du Liban à évacuer ... Lire la suite

  • Ligue 1 - RC Lens - FC Nantes
    Football-Nantes relégué en Ligue 2 après 13 ans dans l'élite
    information fournie par Reuters 08.05.2026 22:48 

    Le FC Nantes a été relégué en ‌Ligue 2 vendredi, 13 ans après l'avoir quittée, à la suite de sa défaite à Lens (1-0) ​lors de la 33e journée de Ligue 1. Avant-dernier de l'élite avec 23 points, soit cinq unités de retard sur le 16e et barragiste Auxerre, avant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank