L'Inde maintient sa campagne de répression contre les « boissons énergisantes » malgré les protestations de Pepsi, Red Bull et Monster

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* Les ventes de boissons énergisantes ont connu un essor fulgurant en Inde ces dernières années

* Le gouvernement indien souhaite supprimer la mention « boisson énergisante »

* Les multinationales de l'agroalimentaire font pression, mais New Delhi reste inflexible, selon certaines sources

* Un groupe du secteur des boissons plaide en faveur d’une « approche de mise en application fondée sur les risques »

par Aditya Kalra

L’Inde a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation « boissons énergisantes » de cesser d’utiliser cette désignation, rejetant ainsi les efforts visant à bloquer l’intervention réglementaire sur un marché en pleine croissance dont la valeur devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028, selon des documents et des sources.

L'autorité indienne de sécurité alimentaire a déclaré sur les réseaux sociaux début juillet qu'elle avait adressé des avis aux entreprises, leur indiquant qu'il n'existait aucune norme indienne pour ces produits et que les allégations selon lesquelles une boisson « revitalise le corps et l'esprit » ou peut « remédier à une faiblesse générale » étaient trompeuses. Elle n'a pas donné plus de détails. En privé, le message de l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) s’est révélé encore plus ferme: Pepsi PEP.O , Red Bull, Monster Beverage MNST.O , Reliance RELI.NS (du milliardaire Mukesh Ambani) et Hell Energy doivent abandonner l’appellation « boisson énergisante » — ou toute autre désignation similaire, selon des documents confidentiels et des personnes proches du dossier. Cette décision a déclenché un bras de fer avec les entreprises, qui craignent que la suppression de cette mention de catégorie ne nuise à leurs marques, construites autour de promesses d’énergie instantanée, et ne perturbe leurs ventes. Lors d’une réunion à huis clos avec des hauts dirigeants du secteur vendredi, le directeur général de la FSSAI, Rajit Punhani, a rejeté les arguments concernant l’impact commercial, affirmant que les entreprises étaient libres de contester cette décision devant les tribunaux, ont déclaré deux personnes au fait de la discussion.

La FSSAI et Punhani n’ont pas répondu aux demandes de Reuters. Pepsi a refusé de commenter, tandis que les autres entreprises n’ont pas répondu. Reuters est le premier média à faire état de ces efforts de lobbying et de la décision de l’Inde.

Une source au sein du gouvernement indien a indiqué que le secteur avait accepté de se conformer à la modification de l'étiquetage à l'issue de la discussion de vendredi, et que la FSSAI leur avait accordé un délai de 90 jours pour s'y conformer. Les boissons énergisantes suscitent des inquiétudes sanitaires chez certains régulateurs à l’échelle mondiale, qui craignent qu’elles ne contiennent des taux élevés de caféine, de sucre et de taurine, un acide aminé. Les boissons énergisantes à forte teneur en caféine seront interdites aux moins de 16 ans en Angleterre à partir d’avril prochain, et certaines régions du Pakistan imposent qu’elles soient désignées sous le nom de « boissons stimulantes ».

LES DIFFICULTÉS DU SECTEUR, LES PUBLICITÉS «ÉLECTRISANTES»

Le secteur des boissons énergisantes repose sur un marketing axé sur l’énergie instantanée.

Le slogan de Red Bull, « Gives You Wiiings », est mondialement connu, tandis que Pepsi promeut sa boisson énergisante Sting dans des publicités indiennes qui montrent qu’elle envoie des éclairs à travers le corps, procurant ainsi une « énergie électrisante ».

L’Association indienne des boissons, qui représente les principales entreprises du secteur, a déclaré qu’elle s’engageait à respecter la réglementation et à collaborer de manière constructive avec les autorités de régulation pour élaborer une politique fondée sur des données scientifiques.

Mais dans une lettre confidentielle adressée le 6 juillet à la FSSAI, elle a indiqué que la divulgation publique des avis préliminaires pourrait nuire à la réputation des entreprises, perturber leurs activités et semer la confusion chez les consommateurs. Elle a plaidé en faveur d’une « approche de mise en application fondée sur les risques ».

« Des consultations régulières avec les parties prenantes avant la mise en œuvre de changements d’interprétation importants faciliteraient une mise en conformité plus harmonieuse et réduiraient les litiges », a déclaré l’association, ajoutant qu’un cadre « prévisible, consultatif et transparent » était essentiel.

« JE SUIS ACCRO » Le marché indien des boissons énergisantes a connu un essor fulgurant après le lancement de Sting par Pepsi en 2017. Ses bouteilles en plastique de 20 roupies (0,21 $) ont rencontré un vif succès auprès des 15-19 ans et dans les zones rurales, ce qui a contribué à en faire un leader du marché, selon Euromonitor.

Les ventes au détail devraient atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028, avec une croissance annuelle de 12,6%, soit un rythme plus rapide qu’aux États-Unis et en Chine. Les volumes ont augmenté de près de 100 % par an entre 2018 et 2023, selon Euromonitor.

« Chaque fois que j'ai faim ou que je sors fumer une cigarette, j'achète une boisson. Ça me remplit l'estomac et ça me donne la force de travailler », explique Sunny Rajvansi, 24 ans, mécanicien vélo dans l'État de l'Uttar Pradesh, qui consomme des boissons Sting et Campa Energy de Reliance.

« J’ai l’impression d’en être accro. » Ce mois-ci, l’État indien du Rajasthan a saisi des milliers de Sting, de Campa Energy et de Red Bull dans le cadre de sa campagne de contrôle, comme le montrent les publications du gouvernement sur les réseaux sociaux. Le 8 juillet, l’État a également demandé aux entreprises de commerce en ligne, notamment Amazon AMZN.O , Flipkart (filiale de Walmart), Blinkit d'Eternal ETEA.NS et Swiggy SWIG.NS Instamart, de veiller à ce qu’aucun produit ne soit présenté comme une « boisson énergisante », comme l’indique une lettre.

Ces entreprises de commerce en ligne n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.