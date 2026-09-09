L'Inde lève l'interdiction pesant sur une filiale de JPMorgan suite à des accusations de manipulation d'indices, selon certaines sources

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par Jayshree P Upadhyay

L'autorité de régulation des marchés indiens a levé mercredi l'interdiction de transactions pesant sur une filiale de JPMorgan Chase & Co JPM.N , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Copthall Mauritius Investment Ltd, une entité de la banque américaine, reste soumise à une interdiction de participer à la séance d'enchères de clôture dans l'attente des résultats de l'enquête, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

(1 dollar = 95,1050 roupies indiennes)