L'Inde lève l'interdiction pesant sur une filiale de JPMorgan suite à des accusations de manipulation d'indices, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Jayshree P Upadhyay
L'autorité de régulation des marchés indiens a levé mercredi l'interdiction de transactions pesant sur une filiale de JPMorgan Chase & Co JPM.N , ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.
Copthall Mauritius Investment Ltd, une entité de la banque américaine, reste soumise à une interdiction de participer à la séance d'enchères de clôture dans l'attente des résultats de l'enquête, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.
(1 dollar = 95,1050 roupies indiennes)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer