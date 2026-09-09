L'Inde lève l'interdiction pesant sur une filiale de JPMorgan et un courtier impliqués dans une affaire de manipulation de marché, selon certaines sources

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(Modification du titre et du premier paragraphe; ajout de précisions tout au long du texte)

par Jayshree P Upadhyay

L'autorité de régulation des marchés indiens a levé l'interdiction de transactions qui pesait sur une filiale de JPMorgan Chase & Co JPM.N et sur Mansi Share and Stock Broking, soupçonnées d'avoir manipulé la séance d'enchères de clôture, après que ces sociétés eurent versé un montant total de 36,8 millions de roupies (soit 386.941 dollars), ont déclaré mercredi à Reuters deux sources proches du dossier.

Le Conseil indien des valeurs mobilières (SEBI) a interdit le mois dernier à ces deux sociétés d’accéder au marché, les accusant d’avoir manipulé les transactions dans le cadre d’un mécanisme d’enchères de clôture récemment mis en place, utilisé pour déterminer le cours officiel final des titres à la fin d’une journée de cotation.

Copthall Mauritius Investment Ltd, une entité de JPMorgan, reste interdite de participation à la séance d’enchères de clôture dans l’attente des conclusions de l’enquête, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car cette affaire est confidentielle.

La SEBI, JPMorgan et Mansi Share and Stock Broking n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Lancée le 3 août, l’enchère de clôture est une séance d’enchères d’environ 20 minutes au cours de laquelle les ordres d’achat et de vente sont appariés afin de déterminer le cours de clôture officiel d’une action.

Bien que des systèmes similaires existent sur d’autres marchés, le premier mois de fonctionnement de ce mécanisme en Inde a été marqué par de fortes fluctuations des prix des produits dérivés, des divergences entre les cours pratiqués sur les deux places boursières du pays et des signes indiquant qu’il était susceptible de faire l’objet de manipulations, ce qui a incité l’autorité de régulation à ouvrir une enquête la semaine dernière.

Le mois dernier, l'autorité de régulation a affirmé que des ordres d'achat agressifs passés par Copthall et d'importants ordres de vente émis par Mansi pendant l'enchère avaient faussé les cours des actions composant l'indice Sensex.

(1 $ = 95,1050 roupies indiennes)