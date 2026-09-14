L'Inde interdit les frais bancaires sur les paiements UPI d'un montant maximal de 2 000 roupies

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L'Inde a publié lundi des modifications apportées à la loi sur les paiements et le règlement (Payment And Settlement Act), précisant que les banques ne peuvent pas facturer de frais sur les paiements effectués via l'interface de paiement unifiée (UPI) jusqu'à 2 000 roupies indiennes (20,93 $).

Une notification publiée au Journal officiel a défini les cartes de débit RuPay et les transactions UPI d’un montant maximal de 2 000 roupies indiennes comme des moyens de paiement électroniques, et a précisé qu’aucune banque ni aucun fournisseur de système ne peut imposer de frais directs ou indirects à une personne effectuant ou recevant des paiements via ces moyens.

(1 $ = 95,5500 roupies indiennes)