L'Inde et l'UE concluent un accord commercial historique : les droits de douane seront réduits pour la plupart des produits

L'accord entre l'Inde et l'UE prévoit une réduction des droits de douane sur près de 97 % des exportations de l'UE

Les droits de douane de l'Inde sur les voitures de l'UE vont fortement diminuer pour atteindre 10 % dans les années à venir

L'UE va réduire les droits de douane sur 99,5 % des produits indiens

Le pacte commercial permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros en droits de douane

L'accord ouvre le vaste et protégé marché indien aux entreprises de l'UE

Les sidérurgistes ne seront pas épargnés par la taxe carbone de l'UE

(Refonte; ajout de détails aux paragraphes 4, 7-9, 11, 14, 17, 20-24) par Shivangi Acharya, Manoj Kumar et Philip Blenkinsop

L'Inde et l'Union européenne ont conclu mardi un accord longtemps différé qui réduira les droits de douane sur la plupart des marchandises, dans le but de stimuler le commerce bilatéral et de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis dans un contexte de tensions commerciales croissantes à l'échelle mondiale.

L'accord devrait permettre de doubler les exportations de l'UE vers l'Inde d'ici 2032 en éliminant ou en réduisant les droits de douane sur 96,6 % des biens échangés en valeur, et permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros (4,75 milliards de dollars) en droits de douane, a déclaré l'UE.

L'UE réduira les droits de douane sur 99,5 % des biens importés de l'Inde sur une période de sept ans. Les droits de douane seront ramenés à zéro pour les produits maritimes, le cuir et les produits textiles, les produits chimiques, le caoutchouc, les métaux de base, les pierres précieuses et les bijoux, a indiqué le ministère indien du commerce dans un communiqué.

L'Inde et l'UE ont déclaré que les produits agricoles tels que le soja, le bœuf, le sucre, le riz et les produits laitiers ont été exclus du champ d'application de l'accord commercial.

"Hier, un accord important a été signé entre l'Union européenne et l'Inde", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi.

"Dans le monde entier, on parle de l'accord le plus important qui soit. Cet accord apportera des opportunités majeures aux 1,4 milliard d'habitants de l'Inde et aux millions d'habitants de l'Europe", a-t-il ajouté.

Les négociations commerciales entre l'UE et l'Inde, qui durent depuis deux décennies, ont pris de l'ampleur après que Washington a imposé des droits de douane de 50 % sur certains produits indiens et que les alliés des États-Unis se sont opposés aux menaces tarifaires du président Donald Trump et à sa tentative de s'emparer du Groenland.

Le Premier ministre canadien Mark Carney , dans un discours ovationné à Davos la semaine dernière, a exhorté les puissances moyennes à s'unir pour éviter de devenir des victimes. Il prévoit de se rendre en Inde pour signer des accords sur l'uranium, l'énergie et les minéraux, après avoir récemment conclu un accord avec la Chine .

Avant de signer l'accord avec New Delhi, l'UE a conclu un pacte avec le bloc sud-américain Mercosur, après avoir conclu des accords l'année dernière avec l'Indonésie, le Mexique et la Suisse. Au cours de la même période, New Delhi a finalisé des pactes avec la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et Oman.

"L'Europe et l'Inde entrent dans l'histoire aujourd'hui", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. "Ce n'est qu'un début."

Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'UE se sont élevés à 136,5 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal clos en mars 2025, contre 132 milliards de dollars entre l'Inde et les États-Unis et 128 milliards de dollars entre l'Inde et la Chine.

La signature officielle de l'accord entre l'Inde et l'UE interviendra après un examen juridique qui devrait durer cinq à six mois , a déclaré un fonctionnaire du gouvernement indien au fait de la question.

"Nous nous attendons à ce que l'accord soit mis en œuvre dans un délai d'un an", a ajouté le fonctionnaire.

Le processus d'approbation dans la région de l'UE pourrait subir quelques revers, comme dans le cas du Mercosur. Les législateurs de l'UE ont voté pour contester l'accord UE-Mercosur devant la plus haute juridiction de l'Union.

OUVERTURE DE SECTEURS PROTÉGÉS

L'accord entre l'UE et l'Inde ouvrirait le vaste marché très protégé de ce pays d'Asie du Sud , New Delhi réduisant les droits de douane sur les voitures à 10 % sur cinq ans , alors qu'ils pouvaient atteindre 110 %, selon une déclaration de l'UE, ce qui profiterait aux constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz et BMW.

Les droits de douane réduits sur les automobiles seront accordés à 250 000 voitures par an d'une valeur supérieure à 15 000 euros et seront ramenés à 30-35 % dès que l'accord sera mis en œuvre, ont déclaré les deux parties.

L'Inde réduit également les droits de douane sur les boissons alcoolisées, telles que les vins, de 150 % à 75 % immédiatement, avant de les ramener progressivement à 20 %. Les droits de douane sur les spiritueux seront ramenés à 40 %, a indiqué l'UE.

L'accord permettra également de réduire les droits de douane sur une série de produits européens destinés à l'Inde, notamment les machines, les équipements électriques, les produits chimiques, le fer et l'acier, selon l'UE.

Toutefois, les entreprises indiennes frappées par la taxe carbone dans le cadre du mécanisme européen d'ajustement frontalier pour le carbone (CBAM), qui a débuté le 1er janvier, n'ont pas bénéficié d'un allègement immédiat.

Outre l'acier, la taxe axée sur la décarbonisation s'applique également au ciment, à l'électricité, aux engrais et à d'autres produits.

L'Inde a déclaré que l'UE s'était engagée à lui accorder des flexibilités sur la taxe carbone si celles-ci étaient accordées à des pays tiers.

Par ailleurs, l'UE a accepté de fournir un soutien financier de 500 millions d'euros au cours des deux prochaines années pour aider l'Inde à réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

(1 dollar = 0,8422 euro)