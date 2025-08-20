L'Inde envisage d'interdire les jeux en ligne joués avec de l'argent, en invoquant les risques d'accoutumance.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Des répétitions sans changement) par Aftab Ahmed et Aditya Kalra

Le gouvernement indien envisage d'interdire les jeux en ligne joués avec de l'argent, selon un projet de loi présenté mardi, ce qui serait un coup dur pour une industrie qui a attiré des milliards de dollars d'investissements étrangers.

Citant les préjudices psychologiques et financiers que peuvent causer ces jeux, le projet de loi 2025 sur la promotion et la régulation des jeux en ligne stipule que personne "ne doit offrir, aider, abettre, inciter ou s'engager de quelque manière que ce soit" dans l'offre de jeux d'argent en ligne et de services de ce type.

Le projet de loi de 13 pages, qui n'a pas encore été rendu public mais a été examiné par Reuters, décrit un jeu d'argent en ligne comme un jeu auquel l'utilisateur joue en déposant de l'argent dans l'espoir de gagner de l'argent et d'autres enrichissements.

Selon la société de capital-risque Lumikai, le marché indien de ce type de jeux devrait représenter 3,6 milliards de dollars d'ici 2029.

L'appui des meilleurs joueurs de cricket indiens et d'autres efforts de marketing ont renforcé l'attrait et l'intérêt des investisseurs pour les applications de jeux en argent réel, telles que les populaires jeux de cricket fantastiques exploités par les startups Dream11 et Mobile Premier League.

Dream11 est évalué à 8 milliards de dollars, tandis que Mobile Premier League est évalué à 2,5 milliards de dollars, selon les données de PitchBook. Le gouvernement indien s'inquiète depuis longtemps de la nature addictive de ces jeux.

Le ministère indien des technologies de l'information, qui a rédigé le projet de loi, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. MPL et Dream11 ont refusé de commenter.

Dans les jeux de cricket fantaisie sur Dream11, les utilisateurs créent leurs équipes en payant à peine 8 roupies (10 cents américains), avec une cagnotte totale de 1,2 million de roupies indiennes (14 000 $). Ces applications deviennent plus populaires pendant la saison de l'Indian Premier League, l'un des tournois de cricket les plus populaires au monde.

Le projet de loi stipule que quiconque propose de tels jeux d'argent est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et d'une amende.

"Ces jeux utilisent souvent des caractéristiques de conception manipulatrices, des algorithmes qui créent une dépendance ... tout en encourageant un comportement compulsif menant à la ruine financière", indique le projet de loi.