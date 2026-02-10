L'Inde donne trois heures aux entreprises de médias sociaux pour supprimer les contenus illicites, réduisant le délai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indien a déclaré mardi que les entreprises de médias sociaux devraient retirer le contenu illégal trois heures après avoir été notifiées, resserrant un délai antérieur de 36 heures dans ce qui pourrait être un défi de conformité pour Meta META.O et X.

Les changements modifient les règles informatiques de 2021 de l'Inde, qui ont déjà été un point d'ignition entre le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi et les entreprises technologiques mondiales.