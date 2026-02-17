L'Inde demande aux plateformes technologiques internationales de se conformer à la constitution après le durcissement des règles relatives au contenu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre indien de l'information a déclaré mardi que les grandes plateformes technologiques telles que YouTube de Google, Meta META.O , X et Netflix NFLX.O devaient fonctionner dans le cadre constitutionnel du pays, une semaine après que New Delhi a renforcé ses règles en matière d'interdiction de contenu.

Il a fait ces commentaires en marge d'un sommet sur l'intelligence artificielle à Delhi, où des dirigeants des géants mondiaux de l'IA se joindront à plusieurs leaders mondiaux cette semaine.

"Il est très important pour les multinationales de comprendre le contexte culturel du pays dans lequel elles opèrent", a déclaré Ashwini Vaishnaw lors d'une réunion d'information organisée dans le cadre du sommet sur l'impact de l'IA en Inde.

La semaine dernière, l'Inde a déclaré que les entreprises de médias sociaux devront supprimer les contenus illicites dans les trois heures suivant leur notification, resserrant ainsi le délai de 36 heures qui avait été fixé auparavant, ce qui pourrait constituer un défi en matière de conformité pour Meta, YouTube et X.

Il est nécessaire de mettre en place une réglementation beaucoup plus stricte sur les deepfakes, a déclaré M. Vaishnaw, ajoutant qu'un dialogue a déjà été entamé avec l'industrie sur cette question.

La pression mondiale sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles contrôlent les contenus de manière plus agressive s'accroît, les gouvernements, de Bruxelles à Brasilia, exigeant des retraits plus rapides et une plus grande responsabilité.

Mardi, l'Espagne a ordonné aux procureurs d'enquêter sur les plateformes de médias sociaux , X, Meta et TikTok, qui auraient diffusé des contenus d'abus sexuels d'enfants générés par l'IA, alors que les régulateurs européens intensifient la surveillance des grandes technologies sur les contenus nuisibles et illégaux.