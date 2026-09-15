L'Inde consulte les banques et les sociétés de paiement au sujet des frais applicables aux paiements UPI d'un montant élevé, selon certaines sources

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* Cette réunion fait suite à une modification législative ouvrant la voie à la perception d’une commission sur les paiements UPI d’un montant élevé

* Les régulateurs penchent pour des frais de 0,4 %, selon une source

* Les transactions entre particuliers resteront gratuites, selon certaines sources

* Jefferies estime que les frais prélevés aux commerçants pourraient générer entre 50 et 100 milliards de roupies de chiffre d’affaires annuel

par Jaspreet Kalra et Ashwin Manikandan

L'autorité indienne chargée des paiements s'entretient ce mardi avec des établissements de crédit et des sociétés de paiement afin de discuter de l'instauration de frais sur les transactions d'un montant élevé au sein du plus grand système de paiement rapide au détail au monde, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

Ces consultations interviennent après que l’Inde a modifié lundi sa législation sur les paiements , autorisant les entreprises à facturer les transactions supérieures à 2 000 roupies (soit environ 20 dollars). Jusqu’à présent, tous les paiements effectués via l’Interface de paiement unifiée (UPI) étaient gratuits.

Cette mesure profitera aux banques et aux sociétés de paiement de la troisième économie d’Asie, qui a enregistré en août 24 milliards de paiements UPI pour un montant total de 311 milliards de dollars.

L’ordre du jour de la réunion de mardi porte notamment sur le montant global des frais à prélever sur les paiements versés aux commerçants et sur la répartition entre les banques, les applications de paiement et les agrégateurs, ont indiqué deux des trois sources.

Les autorités de régulation, notamment la National Payments Corporation of India et la Banque centrale indienne, penchent pour une commission de 0,4 %, mais le taux définitif et la répartition restent à déterminer, a précisé la troisième source.

La deuxième des trois sources a indiqué que les banques pourraient percevoir 40 % des frais, le reste étant réparti à parts égales entre l’application de paiement et le prestataire de services de paiement du commerçant.

Si les transactions entre particuliers et commerçants devraient être monétisées, les transactions entre particuliers resteront gratuites, ont précisé les sources.

Toutes les sources ont souhaité garder l’anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. La NPCI et la RBI n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails leur demandant de commenter ces informations.

ON S'EN APPROCHE

L’introduction de frais sur l’UPI profiterait à Paytm

PAYT.NS et Pine Labs PINL.NS , ouvrirait une source de revenus supplémentaire pour les banques et renforcerait les perspectives de PhonePe et Razorpay, qui s’apprêtent à entrer en bourse.

Les analystes de Jefferies estiment que ces frais pourraient générer entre 50 et 100 milliards de roupies par an pour le secteur des paiements.

Le paysage indien des paiements est dominé par des applications ayant bénéficié d’investissements étrangers considérables, telles que PhonePe PHOP.NS (soutenu par Walmart), Google Pay (appartenant à Alphabet) GOOGL.O , Paytm et CRED (soutenu par Meta) META.O .

(1 dollar = 95,8675 roupies indiennes)