L'Inde connaît l'une des hausses de prix de l'iPhone les plus importantes au monde

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* Les prix des iPhone existants en Inde ont augmenté jusqu’à 41% après le lancement des nouveaux modèles

* Les hausses de prix équivalentes des iPhone aux États-Unis varient entre 10% et 21%

* Apple assemble ses iPhone en Inde, un marché clé en pleine croissance

Apple AAPL.O a augmenté les prix de sa gamme d’iPhones existante en Inde jusqu’à 41% quelques heures seulement après avoir dévoilé ses nouveaux modèles, s’écartant ainsi de sa pratique habituelle consistant à proposer des réductions sur les anciens modèles et enregistrant l’une des hausses les plus importantes sur tous les marchés où elle a revu ses prix cette année.

Si Apple a également augmenté ses prix aux États-Unis mercredi soir, ces hausses se situaient entre 10% et 21%. Ces hausses font suite à l’événement organisé par Apple en septembre , baptisé "Surprise and Shine", au cours duquel le nouveau directeur général John Ternus a dévoilé le premier téléphone pliable d’Apple , l’iPhone Duo.

Apple avait auparavant annoncé son intention d’augmenter les prix de l’iPhone à l’échelle mondiale, invoquant la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage. Une forte augmentation de la demande liée à l’intelligence artificielle pour les centres de données a contraint les entreprises d’électronique grand public à se livrer à une concurrence acharnée pour s’approprier des stocks de plus en plus limités de composants clés, ce qui a fait grimper les coûts.

L’Inde est l’un des marchés d’Apple qui connaît la croissance la plus rapide et assure désormais l’assemblage d’une grande partie des iPhone vendus dans le monde.

Cela n’a toutefois pas protégé les acheteurs indiens des hausses de prix: les droits d’importation sur les composants et une taxe sur les biens et services de 18% maintiennent les prix de l’iPhone en Inde bien au-dessus des niveaux pratiqués aux États-Unis.

En Inde, le prix de la version à faible capacité de stockage de l’iPhone 17 a augmenté de près de 21% pour atteindre 99.900 roupies indiennes ($1.048), tandis que l’iPhone Air a enregistré la plus forte hausse de la gamme, avec une augmentation de 41% à 224.900 roupies indiennes ($2.359) pour sa version d’un téraoctet.

À titre de comparaison, les modèles équivalents aux États-Unis ont vu leur prix augmenter de près de 13%, à 899 $ pour l’iPhone 17 de base, et de 21%, à 1.699 $ pour l’iPhone Air 1 To.

Ces hausses ont suscité des réactions immédiates sur les réseaux sociaux en Inde, certains commentateurs estimant que ces prix poussent l'iPhone davantage dans la catégorie du luxe pour les acheteurs indiens. Beaucoup ont également souligné le prix de l’iPhone pliable en Inde, qui est 1.100 $ plus cher qu’aux États-Unis.

(1 dollar = 95,3400 roupies indiennes)