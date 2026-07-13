L'Inde cherche à faire rejeter le recours judiciaire intenté par l'aéroport Adani concernant les sachets de nicotine, invoquant leur illégalité et les risques pour la santé

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* L'aéroport d'Adani à Mumbai sous le feu des critiques pour la vente de sachets de nicotine

* Le gouvernement cherche à faire rejeter le recours judiciaire d'Adani

* L'Inde estime que la vente de ces produits constitue une "violation substantielle" de la législation sur les stupéfiants

* Adani estime que la législation sur les stupéfiants ne devrait pas s'appliquer aux ventes à l'aéroport

par Aditya Kalra

Le gouvernement indien a fait valoir que la vente de sachets de nicotine à l'aéroport constituait une "violation substantielle" de la législation sur les stupéfiants et un "risque grave pour la santé publique", cherchant ainsi à faire rejeter la demande du groupe Adani visant à annuler une conclusion officielle selon laquelle il aurait enfreint la loi en vendant ces produits non autorisés à l'aéroport de Mumbai. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a également affirmé devant le tribunal que l’aéroport, l’un des plus fréquentés du pays, se trouve sur le sol indien, rejetant ainsi l’argument d’Adani selon lequel la loi indienne ne s’applique pas aux sachets de nicotine importés et stockés dans des entrepôts douaniers, puis vendus uniquement aux passagers internationaux en partance. « Les produits pénètrent dans l’espace aérien indien et sur le territoire indien dès leur arrivée au CSMIA (l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai). Le fait qu’ils soient stockés dans un entrepôt sous douane ne signifie pas qu’ils ne sont pas physiquement présents en Inde », a déclaré le gouvernement dans un mémoire déposé devant un tribunal de Mumbai le 7 juillet, consulté par Reuters.

Cette affaire fait suite à une inspection menée en mars par les services indiens de lutte contre les stupéfiants, qui avait révélé que les boutiques hors taxes de l’aéroport international de Mumbai, géré par Adani, stockaient et vendaient illégalement des sachets de nicotine — considérés comme une drogue en Inde — sans les autorisations requises, ce qui a conduit l’entreprise à former un recours devant les tribunaux.

Selon des avocats, le bras de fer juridique entre Adani et les autorités indiennes pourrait créer un précédent quant à la manière dont le pays réglemente la vente de sachets de nicotine — l’un des produits à base de nicotine connaissant la plus forte croissance au monde — dans les boutiques hors taxes des aéroports internationaux.

Adani n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant les dernières conclusions du gouvernement. La Haute Cour de Mumbai doit examiner l’affaire mardi. "Qualifier cette affaire de "violation de la loi" est prématuré et juridiquement indéfendable", a déclaré Adani à Reuters la semaine dernière dans un communiqué, ajoutant que sa filiale Mumbai Travel Retail avait "contesté l’interprétation réglementaire par le biais d’un recours juridictionnel".

Dans son mémoire, l’Organisation centrale indienne de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) a indiqué que la vente de sachets de nicotine dans l’aéroport d’Adani constituait "non seulement un manquement procédural, mais aussi … une violation substantielle" de diverses dispositions de la législation indienne sur les médicaments.

Reuters est le premier média à rendre compte des arguments avancés par le gouvernement contre Adani devant les tribunaux.

LA NICOTINE, UNE "SUBSTANCE CHIMIQUE CRÉANT UNE DÉPENDANCE" Le groupe du milliardaire Gautam Adani gère huit aéroports en Inde et dispose d’un ambitieux plan d’expansion de 11 milliards de dollars , notamment pour les boutiques hors taxes, afin de tirer parti de la demande croissante en matière de transport aérien. L’Inde a autorisé certains substituts nicotiniques, notamment les patchs et les chewing-gums, à l’issue d’une procédure d’enregistrement. Les produits tels que les sachets de nicotine, que les utilisateurs placent sous la lèvre pour ressentir un "high" nicotinique, restent non autorisés et illégaux. Dans ses observations, l’Inde a invoqué une loi indienne de 2019 interdisant les cigarettes électroniques et les vapoteuses, qui , selon elle, reconnaissait les risques sanitaires liés aux produits de délivrance de nicotine non réglementés. Autoriser l’aéroport à vendre des sachets de nicotine reviendrait à "un contournement judiciaire de cette politique législative", indiquait le mémoire du gouvernement.

Le tabac tue 1,35 million de personnes chaque année en Inde, selon le gouvernement. Une étude gouvernementale publiée en juin a qualifié les sachets de nicotine de "nouveau problème de santé publique largement non réglementé", avec des ventes et une consommation illégales généralisées chez les personnes âgées de 18 à 40 ans. Adani a importé, depuis août, pour plus de 29 000 dollars de sachets "Zyn" de Philip Morris PM.N , ainsi que des produits de la marque "White Fox" de la société suédoise Smokeless Solutions d’une valeur de 7 700 dollars, comme l’avait précédemment rapporté Reuters . Adani a fait valoir que ces sachets n’étaient "pas une drogue" et constituaient une "innovation récente", mais le gouvernement n’était pas de cet avis.

"La nicotine est une substance chimique psychoactive et addictive", indiquait le mémoire du gouvernement.

La vente de sachets de nicotine sans autorisation revient à "exposer les personnes qui achètent ces produits (, notamment) les passagers internationaux, dont beaucoup sont des citoyens indiens, à des produits dont la qualité n’est pas vérifiée et dont la sécurité n’est pas établie".