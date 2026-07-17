L'Inde autorise Wegovy, le médicament contre l'obésité de Novo Nordisk, pour le traitement de la stéatose hépatique

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Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé vendredi que l'autorité indienne de régulation des médicaments avait approuvé son médicament contre l'obésité, Wegovy, pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une forme grave de stéatose hépatique.

Voici quelques détails:

* L’Organisation centrale de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) a approuvé l’injection de 2,4 mg de sémaglutide contenue dans Wegovy pour le traitement de la MASH, a indiqué Novo Nordisk.

* La MASH est causée par une accumulation de graisse dans le foie pouvant entraîner une inflammation et des lésions hépatiques. Cette affection s’inscrit dans un spectre plus large de stéatose hépatique et peut évoluer vers des complications hépatiques plus graves si elle n’est pas traitée.

* Novo Nordisk a indiqué qu’environ deux personnes sur trois en Inde souffrent d’une stéatose hépatique, soulignant ainsi l’importante population de patients potentiels dans le pays.

* Il s’agit d’une maladie silencieuse, et les personnes atteintes ne présentent souvent aucun symptôme avant que la maladie n’ait atteint un stade avancé, a ajouté la société.

* Wegovy, le médicament phare de Novo Nordisk contre l’obésité, contient le principe actif semaglutide et est déjà autorisé sur plusieurs marchés, dont l’Inde, pour la prise en charge chronique du poids.

* Novo Nordisk se bat pour conquérir une part du marché indien des médicaments contre l’obésité, en pleine croissance, face au Mounjaro d’Eli Lilly LLY.N et aux génériques de sémaglutide moins coûteux lancés par des laboratoires locaux tels que Dr Reddy’s REDY.NS et Sun Pharma SUN.NS .

* Selon les données du cabinet d’études de marché Pharmarack, la société a vendu environ 76 000 unités de Wegovy en Inde au cours des six premiers mois de 2026.