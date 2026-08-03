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L'Inde augmente la taxe sur les bénéfices exceptionnels applicable au diesel, à l'essence et au kérosène
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 17:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 5 à 7) par Nikunj Ohri

L'Inde a relevé lundi les taxes sur les bénéfices exceptionnels liés aux exportations de carburant, afin de garantir un approvisionnement intérieur suffisant et de renflouer les caisses de l'État, alors que les prix restentvolatils en raison duconflit au Moyen-Orient, selon un arrêté gouvernemental. La taxe à l'exportation sur l'essence a été portée à 3,5 roupies (0,0367 $) par litre, contre 2,5 roupies auparavant, avec effet immédiat, a indiqué le gouvernement.

Le droit total sur les exportations de gazole a été porté à 25,5 roupies par litre, grâce à la combinaison de deux taxes, contre 15,5 roupies il y a deux semaines.

La taxe sur le kérosène a été fixée à 22 roupies par litre, contre 14,5 roupies auparavant, à compter de lundi. L’Inde a instauré pour la première fois la taxe sur les bénéfices exceptionnels en juillet 2022 afin de capter les gains extraordinaires liés à la flambée des prix du pétrole, percevant ainsi 250 milliards de roupies (2,62 milliards de dollars) en 2022. Le montant total des recettes est tombé à 130 milliards de roupies en 2023-2024. Cette taxe a été supprimée en décembre 2024, mais réintroduite en mars 2026 après la flambée des cours du pétrole lors de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les cours du pétrole ont connu une forte volatilité depuis la dernière révision des taxes il y a deux semaines. Le prix de cette matière première a chuté de plus de 5 % lundi après que le président américain Donald Trump a suspendu une nouvelle attaque contre l’Iran dans l’espoir de conclure rapidement un accord.

(1 dollar = 95,3375 roupies indiennes)

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