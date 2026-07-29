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L'Inde affirme qu'aucune anomalie n'a été constatée concernant le commutateur de carburant du Boeing 787 d'Air India lors d'un vol au départ de Londres
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 11:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement indien a déclaré qu'un examen approfondi mené par Boeing avait révélé qu'il n'y avait aucune anomalie au niveau du commutateur de commande de carburant d'un Boeing 787 d'Air India, après que ses pilotes, lors d'un vol Londres-Bengaluru, eurent signalé un éventuel défaut en février.

Une inspection plus approfondie de l'ensemble du module de contrôle de poussée est en cours dans un site de Boeing, a déclaré lundi le ministre délégué à l'aviation civile, Murlidhar Mohol, en réponse à une question posée à la Chambre haute du Parlement.

Cet incident a de nouveau braqué les projecteurs sur les commutateurs des Dreamliners d' BA.N , qui régulent le débit de kérosène vers les moteurs de l'appareil, après l'enquête sur le crash d'un 787 d'Air India qui avait fait 260 morts dans l'État du Gujarat en juin dernier.

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