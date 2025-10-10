L'inclinaison mondiale en faveur des valeurs s'intensifie alors que les sorties de capitaux américaines frappent plus durement les fonds d'actions de croissance

Selon les gestionnaires de fonds, de plus en plus d'investisseurs mondiaux se tournent vers les actions "value" non américaines, car les valorisations américaines tendues, les tensions budgétaires croissantes et les prévisions de flux de trésorerie affaiblies rendent les actions américaines en hausse comparativement moins attrayantes. Les investisseurs ont retiré 152 milliards de dollars des fonds de croissance américains au cours des neuf premiers mois de 2025, alors même que le S&P 500 a atteint un niveau record, égalant déjà le total des sorties pour toute l'année 2024, selon les données de LSEG pour le mois de septembre . Les gestionnaires d'actifs qui supervisent plus de 6 000 milliards de dollars ont déclaré au Reuters Global Markets Forum que les investisseurs s'attendent à ce que les actions "de valeur" et de petite capitalisation non américaines bénéficient de la politique monétaire accommodante à l'étranger , de l'augmentation des mesures de relance budgétaire , et des valorisations moins chères.

En dehors des États-Unis, des bénéfices, des marges et des rendements plus élevés mettent en évidence des fondamentaux sous-estimés dans les actions de petite capitalisation et de valeur, parallèlement à des valorisations déjà attrayantes. "Du point de vue de la valorisation, nous aimons les actions de valeur non américaines - donc oui, une inclinaison factorielle", a déclaré Sebastien Page, responsable de la gestion globale multi-actifs et conseiller en chef en investissement chez T. Rowe Price, lors du Reuters Global Markets Forum . La société mondiale de gestion d'investissements supervise 1,73 trillion de dollars d'actifs, la division multi-actifs de Sebastien Page représentant 602 milliards de dollars.

Les actions de valeur attirent les investisseurs en quête de stabilité et de revenus parce qu'elles se négocient à des valorisations faibles, versent souvent des dividendes et sont regroupées dans des secteurs matures tels que les services financiers, l'industrie et l'énergie.

En revanche, les valeurs de croissance, y compris les "Magnificent Seven" et d'autres géants de l'IA qui ont propulsé le S&P 500 à des niveaux record, se négocient à des valorisations élevées, versent rarement des dividendes et attirent les investisseurs qui sont prêts à supporter la volatilité à court terme dans la recherche de plus-values à long terme.

Les écarts entre la valeur et la croissance dans les indices MSCI Europe, Australasie et Extrême-Orient (EAFE) indiquent une surperformance cumulative de la valeur, avec des niveaux d'indice à des niveaux record, selon les données de MSCI.

"L'indice EAFE Value, en particulier en dollars, a été l'une des classes d'actifs les plus performantes depuis le début de l'année. En même temps, selon les normes historiques, la classe d'actifs reste bon marché", a déclaré M. Page.

Les facteurs de croissance et de valeur divergent selon les régions: la croissance a historiquement dominé aux États-Unis, tandis que la valeur a dominé à l'étranger.

"À la fin de l'année dernière, nous nous sommes détournés de notre position longue sur les actions américaines pour nous tourner vers l'Europe, le Japon et les marchés émergents (EM), a déclaré John O'Toole, responsable mondial des solutions multi-actifs chez Amundi.

"Cela ne veut pas dire que nous avons sous-pondéré (les actions américaines)", a déclaré M. O'Toole, mais en ce qui concerne les valorisations à long terme, "il y a des arguments convaincants en faveur de la diversification et de l'exposition à d'autres facteurs de performance."

Malgré cela, les fonds de croissance américains ont continué à dominer la performance en dépit de rachats massifs, car la solidité des bénéfices des géants de la technologie et de la communication, soutenue par l'intelligence artificielle et les rachats d'actions, maintient la croissance en tête.

Les écarts entre la valeur et la croissance dans les indices MSCI USA indiquent une surperformance continue de la croissance, selon les données de MSCI.

"À court terme, les entreprises disposent d'options limitées pour se protéger contre le risque de concentration aux États-Unis, étant donné que les dépenses en capital liées à l'intelligence artificielle aux États-Unis éclipsent encore celles du reste du monde", a déclaré Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments.

