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L'implant oculaire d'ANI Pharma atteint ses principaux objectifs lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 14:54

13 juillet - ** Le laboratoire pharmaceutique ANI Pharmaceuticals ANIP.O affirme que son implant a atteint ses deux objectifs principaux lors d'une étude de suivi portant sur l'uvéite chronique non infectieuse, une maladie inflammatoire récidivante de l'œil pouvant entraîner une perte de la vision

** L'essai a montré que les patients avaient gagné en moyenne 3,6 lettres en acuité visuelle, une mesure de la vue, après six mois de traitement par Iluvien

** ANI précise que le traitement a également réduit de manière significative le gonflement de la rétine, atteignant ainsi l'autre objectif principal de l'étude

** Iluvien libère une faible dose de stéroïde à l'intérieur de l'œil pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans

** Les effets indésirables les plus fréquents liés au traitement étaient une augmentation de la pression intraoculaire (6%) et des cataractes (5%), 29% des patients ayant signalé des effets indésirables liés au traitement

** Co prévoit de présenter les résultats détaillés de l'étude lors de congrès médicaux dans le courant de l'année

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 4% depuis le début de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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