L'immobilisation de la flotte de MD-11 après l'accident d'UPS ne devrait pas prendre fin avant 2026, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Shepardson, Allison Lampert et Lisa Baertlein

26 novembre - L'immobilisation des avions MD-11 après l'accident de l'un d'entre eux n'interviendra probablement pas avant 2026, a déclaré une source à Reuters mercredi, ce qui a incité l'industrie à rechercher des solutions de remplacement alors que la saison des livraisons de pointe débute cette semaine.

Les tests effectués à la suite de l'accident d'un avion MD-11 d'UPS qui a fait 14 morts le 4 novembre à Louisville, dans le Kentucky, doivent progresser avant que le constructeur Boeing

BA.N et l'Administration fédérale de l'aviation ne se mettent d'accord sur les critères d'inspection permettant de libérer les avions de leur immobilisation au sol. Les directives d'inspection permettant aux avions, cloués au sol par la FAA quelques jours seulement après l'accident, de voler à nouveau, devraient être publiées l'année prochaine, a déclaré la source qui a parlé de cette affaire privée sous le couvert de l'anonymat. C'est la dernière indication en date que les avions de transport de fret resteront cloués au sol plus longtemps que prévu.

Le géant américain du transport de colis UPS (UPS.N) a déclaré qu'il louait plus d'avions que d'habitude, tandis que son rival FedEx FDX.N a déclaré qu'il déployait des avions de réserve et "tirait parti" de certaines opportunités d'affrètement d'avions.

UPS et FedEx comptent ensemble un peu plus de 50 MD-11 dans leurs flottes respectives, qui comptent des centaines d'avions. Alors que la demande de fret aérien ne devrait augmenter que légèrement d'une année sur l'autre, les entreprises de livraison peuvent voir le volume quotidien moyen de colis doubler pendant les fêtes de fin d'année.

Les inspections des avions étaient généralement attendues plus tôt.

John Dietrich, directeur financier de FedEx, a déclaré lors d'une conférence tenue le 11 novembre que les inspections de sa flotte de 25 avions MD-11 devraient commencer dans les prochains jours.

Un dirigeant de la compagnie américaine de transport de fret Western Global Airlines a indiqué dans une lettre qu'elle devrait licencier des pilotes car elle s'attendait à ce que l'immobilisation au sol du modèle qui représente la majeure partie de sa flotte soit de courte durée.

La lettre a été partagée sur les médias sociaux lundi par le pilote et podcasteur Nik Fialka. Elle précise que Boeing a indiqué que "des inspections plus nombreuses et plus invasives, ainsi que des réparations et des remplacements de pièces seraient nécessaires"

Western Global, qui compte FedEx et UPS parmi ses clients sur son site web, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que son équipe fournissait des instructions et une assistance technique aux opérateurs. L'avionneur américain a acquis le programme MD-11 lors de sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997.

La semaine dernière, le président du National Transportation Safety Board, qui dirige l'enquête sur l'accident d'UPS, a indiqué qu'il restait encore beaucoup de travail à faire.

la présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré à l'agence Reuters: "Nous avons récupéré un grand nombre d'éléments dans le laboratoire et nous continuons à travailler".