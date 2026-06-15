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L'IFC, filiale de la Banque mondiale, intensifie ses efforts en matière de titrisation avec une opération de 509 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé a conclu une opération de 509 millions de dollars (XX millions d'euros) visant à regrouper des prêts accordés à des économies en développement sous forme d'instruments notés, sa deuxième initiative de ce type destinée à attirer davantage d'investisseurs institutionnels.

Dans un communiqué publié lundi, la Banque mondiale a déclaré que l'initiative de la Société financière internationale visait à attirer des capitaux privés à grande échelle pour des investissements dans les secteurs productifs présentant le plus grand potentiel de création d'emplois et de stimulation de la croissance.

Les banques multilatérales de développement redoublent d'efforts pour mobiliser des capitaux privés, car les besoins de financement croissants des marchés émergents dépassent la capacité de prêt traditionnelle, tandis que de nombreux pays riches réorientent leurs ressources au détriment du financement du développement.

Voici plus de détails:

* Le montant total comprend des tranches senior de 320 millions de dollars (XX millions d'euros) et 50 millions de dollars (XX millions d'euros) vendues à des investisseurs privés, notées respectivement Aaa et Aa1 par Moody's, une tranche mezzanine de 80 millions de dollars (XX millions d'euros) assurée par un consortium d'assureurs-crédit et une tranche de fonds propres de 59 millions de dollars (XX millions d'euros) détenue conjointement par l'IFC et le gouvernement britannique.

* L'opération regroupe 62 prêts émis par l'IFC dans divers secteurs et zones géographiques.

* La transaction de juin est la deuxième du genre après le lancement par l'IFC, en septembre, de sa première obligation adossée à des prêts d'un peu plus de 500 millions de dollars (XX millions d'euros).

* “Nous constatons que le défi ne réside pas dans le manque de capitaux, mais dans la création de produits d’investissement qui répondent aux besoins des investisseurs”, a déclaré Kevin Njiraini, directeur des prêts syndiqués et de la mobilisation à l’IFC.

* La transaction a été sursouscrite, a précisé Kevin Njiraini, et a attiré des investisseurs des États-Unis, d’Europe et, pour la première fois, d’Asie.

* Un éventail plus large d’investisseurs signifie que cette opération pourrait être reproduite et étendue, a-t-il ajouté, précisant que l’objectif de l’IFC était de réaliser plus d’une ou deux opérations par an.

* Les obligations de premier rang sont cotées à la Bourse de Londres.

Banque mondiale
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