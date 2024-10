L’IDI annonce une prise de participation minoritaire au capital de TTK, concepteur et fabricant d’instruments de détection de fuites de liquide pour les environnements critiques, dans le cadre d’un LBO primaire aux côtés des fondateurs et de l’équipe de management.



Julien Bentz et Jonas Bouaouli, respectivement Managing Partner et Directeur d’Investissement de l’IDI : « Nous avons été convaincus par la qualité et le dynamisme des équipes de TTK avec qui nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Le groupe a su devenir un leader européen grâce à sa supériorité technologique et son dynamisme commercial. Les fondamentaux du marché sont particulièrement porteurs : le secteur datacenters connaît une forte croissance, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. De plus, plusieurs projets de développement sont actuellement à l’étude pour exploiter tout le potentiel des expertises de TTK. »



Olivier Gautier, Président et fondateur de TTK : « TTK a connu une croissance organique forte ces dernières années, notamment à travers son développement international. Pour nous accompagner dans notre prochaine phase de développement, nous avons choisi l’IDI comme partenaire, qui bénéficie d’une expertise dans le soutien stratégique et financier de PME en forte croissance. »