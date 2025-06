L’IDI annonce avoir signé un accord portant sur une prise de participation majoritaire au capital de Forsk

Acteur de référence du capital investissement en France, l’IDI annonce avoir signé un accord afin de prendre une participation majoritaire au capital de Forsk, éditeur français de logiciels de planification et d’optimisation des réseaux de téléphonie mobile.

Fondé en 1987 à Blagnac, Forsk édite et commercialise des solutions logicielles pour la planification et l’optimisation des réseaux d’accès radio (« RAN » – Radio Access Networks). Le groupe compte parmi ses clients les plus grands opérateurs télécom mondiaux au travers de ses deux solutions logicielles, véritables références mondiales : Atoll, outil de conception et d’optimisation de réseaux sans fil multi-technologies, et Naos, plateforme cloud-native d’automatisation permettant les déploiements à grande échelle et l’automatisation des tâches de planification et d’optimisation.



Julien Bentz et Jonathan Coll, respectivement Managing Partner et Partner de l’IDI, déclarent « Nous remercions Philippe Dumortier, Bruno Ollivaud et Benoît Guy pour la confiance qu’ils nous ont accordée, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec les équipes à la poursuite du développement de Forsk. Le groupe a su s’imposer comme leader mondial sur son marché, grâce à une forte culture d’innovation et une suite logicielle complète lui offrant une avance technologique reconnue. "