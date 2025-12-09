L'IATA table sur une marge bénéficiaire nette record pour les compagnies aériennes en 2026

(AOF) - Les compagnies aériennes devraient réaliser un bénéfice net total combiné de 41 milliards de dollars en 2026, contre 39,5 milliards de dollars en 2025, selon les prévisions financières de l’Association du transport aérien international (IATA). Le communiqué de presse précise que "tout en établissant un nouveau record, la marge bénéficiaire nette demeurerait inchangée par rapport à 2025, à 3,9%". Par ailleurs, le bénéfice net par passager transporté devrait s’établir à 7,90 dollars, stable par rapport à l’année en cours.
En outre, les recette totales de l'industrie devraient s'élever à 1 053 milliards de dollars, soit une progression de 4,5% par rapport aux 1 008 milliards de dollars estimés pour 2025. Les coefficients d'occupation, un indicateur clé du secteur, devraient quant à eux continuer de battre des records, et les compagnies aériennes s'attendent à remplir 83,8% de tous les sièges en 2026. Le nombre de passagers est également attendu en hausse de l'ordre de 4,4%, pour un total de 5,2 milliards de personnes transportées.
Enfin, le fret devrait connaître une croissance de 2,4%, à 71,6 millions de tonnes.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer