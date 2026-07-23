L'IATA nomme Mme Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial, à sa tête

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Selon une note interne, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a nommé Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial, au poste de directrice générale, suite au départ de Willie Walsh, qui rejoint la compagnie aérienne indienne IndiGo.

Mme Zahidi prendra ses fonctions le 1er novembre, précise la note.