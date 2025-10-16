L'IAM porte plainte contre Boeing pour pratiques déloyales de travail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale a annoncé jeudi qu'elle a déposé une plainte pour pratiques déloyales de travail contre Boeing BA.N auprès du National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail).

Le syndicat représente plus de 3 200 travailleurs en grève qui assemblent des avions de combat et des munitions dans les usines de Boeing dans la région de St Louis.