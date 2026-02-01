Tennis-Alcaraz vainqueur en Australie, plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière

Open d'Australie

Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie grâce à sa victoire en finale face à Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), devenant le plus ‍jeune joueur à réussir le Grand Chelem en carrière à 22 ans et 272 jours.

L'Espagnol, vainqueur de son septième Majeur, fait mieux que l'Américain Don Budge, qui avait complété son Grand Chelem en carrière à 22 ans ‌et 363 jours, en 1938.

Alors qu'il n'avait auparavant jamais dépassé les quarts de finale du premier Grand Chelem de l'année, Carlos Alcaraz a réussi à faire tomber dans son jardin Novak Djokovic, vainqueur ​jusqu'ici de ses dix finales à Melbourne.

"Je pense que personne ne sait à quel point j'ai ⁠travaillé dur pour remporter ce trophée et savourer ce moment", a déclaré Carlos Alcaraz sur le court. "La pré-saison a été un peu difficile sur le plan émotionnel, mais nous avons ⁠fait abstraction des commentaires et nous ‍avons fait le travail qu'il fallait."

Le Murcien, qui s'est séparé en décembre de ⁠son entraîneur historique Juan Carlos Ferrero, prolonge la domination du duo qu'il forme avec l'Italien Jannik Sinner puisqu'ils se sont partagé les neuf derniers tournois du Grand Chelem depuis la victoire de Novak Djokovic à l'US Open 2023.

Joueur ​le plus âgé à disputer la finale de l'Open d'Australie au prix d'une victoire surprise en demi-finales face au double tenant du titre Jannik Sinner, le Serbe de 38 ans n'a pas réussi à décrocher un 25e ⁠sacre en Grand Chelem, qui lui aurait permis de dépasser l'Australienne Margaret Court, avec laquelle ​il co-détient le record.

"Merci beaucoup, tout d'abord à Carlos. Un tournoi et deux ​semaines incroyables. À ta famille, ​à ton équipe, ce que vous accomplissez est historique", a félicité le natif de Belgrade, qui disputait sa ​38e finale en Grand Chelem.

"Je te souhaite bonne chance pour ⁠la suite de ta carrière (...) Tu es si jeune, tu auras beaucoup de temps devant toi, comme moi", a-t-il poursuivi avec humour.

Novak Djokovic avait pourtant bien mieux commencé sa finale, en expédiant le premier set en seulement 33 minutes et ne lâchant que deux points sur son service.

Mais Carlos Alcaraz est monté progressivement en puissance, profitant du ‌déchet plus important de son adversaire. Impérial sur sa mise en jeu, il a breaké deux fois dans chacune des deux manches suivantes pour virer en tête.

Dans une quatrième manche enfin serrée entre les deux joueurs, "Nole" a opposé une vraie résistance à l'Espagnol. Mais ce dernier a finalement été le premier à prendre la mise en jeu adverse, au meilleur moment, pour conclure la partie sur sa première opportunité.

(Reportage de Shrivathsa Sridhar et ‌Ian Ransom, version française Vincent Daheron)