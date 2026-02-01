Ukraine: une frappe russe touche une maternité à Zaporijjia, au moins 6 blessés

Dégâts dans un maternité après une frappe russe dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, dans le centre-est du pays, le 1er février 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Une frappe russe a touché dimanche une maternité dans la ville ukrainienne de Zaporijjia (centre-est), faisant au moins six blessés, a affirmé sur Telegram le chef de l’administration régionale, Ivan Fedorov.

Il a publié des images montrant des salles de consultation médicale dévastées par le souffle d'une explosion. On y voit des fenêtres brisées, du mobilier détruit et de nombreux débris au sol.

Selon cette source, deux des personnes blessées étaient des femmes qui subissaient des examens médicaux au moment de l'attaque.

Un secouriste procède à des opérations de nettoyage dans une maternité touchée par une frappe russe dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, dans le centre-est du pays, le 1er février 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Ivan Fedorov a également publié une vidéo montrant l'extérieur du bâtiment, sa façade en briques endommagée et une fumée grise s'échappant d'une des fenêtres pulvérisées.

Plus tôt, à Dnipro, une autre grande ville ukrainienne, un homme et une femme ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par une frappe de drones russes, a annoncé l'administration régionale.

A Kherson, cité du sud de l'Ukraine très régulièrement visée par l'armée russe, un bombardement a également touché dimanche matin le centre-ville, a indiqué l'administration locale.

Cette attaque a grièvement blessé une femme de 59 ans qui a eu une partie de la jambe gauche amputée et des blessures à la tête, selon cette source, précisant que les médecins luttaient pour lui sauver la vie.

Ces attaques interviennent alors qu'une pause des frappes russes sur la capitale Kiev, acceptée par le président russe Vladimir Poutine à la demande de son homologue américain Donald Trump, doit prendre fin dimanche.

En janvier, en plein hiver glacial, les bombardements russes ont causé à Kiev des coupures de chauffage d'une gravité et d'une durée inédite depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

Sur ses réseaux sociaux, le président Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que Moscou avait lancé plus de 6.000 drones, environ 5.500 bombes aériennes et 158 missiles sur l'Ukraine lors du mois de janvier.

Selon lui, ces attaques ont visé principalement le système énergétique, les voies ferrées et des infrastructures civiles.

"Nous constatons que la Russie essaye de détruire la logistique et les liaisons entre les villes et les communautés", a déploré M. Zelensky, enjoignant à nouveau les alliés de l'Ukraine à lui fournir davantage de missiles antiaériens et de chasseurs F-16 pour l'aider à se défendre.