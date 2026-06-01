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L'IA propulse le marché de la mémoire vers une croissance proche de 300% en 2026
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 16:22

Longtemps considéré comme l'un des segments les plus cycliques des semi-conducteurs, le marché de la mémoire entre dans une nouvelle phase, tirée par la montée en puissance de l'intelligence artificielle agentique.

Selon le spécialiste TrendForce, le marché mondial de la mémoire pourrait atteindre plus de 1 280 MdsUSD en 2027, contre une prévision précédente de 842,7 MdsUSD. Pour 2026, l'estimation a également été relevée à 889,3 MdsUSD, contre 551,6 MdsUSD auparavant et 224,7 MdsUSD en 2025, soit une hausse prévue d'environ 300% sur un an.

Ce changement d'échelle s'explique par l'évolution des usages de l'IA puisque, après une première phase dominée par l'entraînement de grands modèles, la demande bascule progressivement vers l'inférence à grande échelle, où les agents d'IA multiplient les requêtes, les cycles de raisonnement et les besoins de mémoire temporaire. La gestion du "KV cache", indispensable pour conserver le contexte des échanges et éviter de recalculer les données à chaque étape, devient ainsi un facteur central de performance des modèles LLM. Cette dynamique soutient directement la demande de DRAM et de HBM, d'où la flambée en Bourse d'acteurs comme Micron, Samsung, SanDisk, SK hynix et Kioxia ces derniers mois.

La tension est d'autant plus forte que la production de HBM consomme davantage de wafers, ces fines plaques circulaires de matériau semi-conducteur, ce qui limite les capacités disponibles pour la DRAM traditionnelle, utilisée notamment dans les ordinateurs, et renforce le pouvoir de négociation des fabricants. TrendForce estime désormais que le marché de la DRAM pourrait atteindre 618,7 MdsUSD en 2026, soit une croissance annuelle de 303%, puis 903,3 MdsUSD en 2027.

La "NAND Flash", utilisée notamment dans les SSD, profite aussi du besoin croissant de stockage rapide dans les centres de données. TrendForce relève sa prévision 2026 à 270,6 MdsUSD, avec une croissance attendue de 280,7%, puis près de 379,4 MdsUSD en 2027. Dans ce contexte, l'alliance du japonais Kioxia avec l'américain SanDisk devrait augmenter ses dépenses d'investissement d'environ 41% sur un an, à 4,5 MdsUSD, selon des informations rapportées par TrendForce.

Cette accélération s'accompagne d'une recomposition de la chaîne de valeur, avec d'un côté les groupes coréens Samsung et SK hynix, qui concentrent une plus grande partie de leurs ressources sur la HBM, et de l'autre Kioxia et SanDisk, qui cherchent à profiter d'une fenêtre dans la NAND. Pour les investisseurs, la mémoire n'est plus seulement un pari sur le cycle des PC ou des smartphones, mais devient l'un des goulets d'étranglement potentiels de l'infrastructure IA.

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