L'IA pourrait représenter un risque "existentiel" pour l'humanité, met en garde le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Volker Turk affirme qu'il exhortera les entreprises à réduire les risques liés à l'IA

* Il exprime son "horreur" face aux informations faisant état de l’utilisation de drones entièrement autonomes

* Des voix s'élèvent pour réclamer des comptes concernant les décès survenus dans les centres de rétention américains

(Ajout d’informations contextuelles, de détails sur les drones autonomes et de citations)

par Emma Farge

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a averti lundi que l’intelligence artificielle pouvait constituer une menace pour l’humanité, et s’est engagé à faire pression sur les entreprises du secteur pour qu’elles réduisent les risques qui, selon son bureau, comprennent notamment des perturbations des services, des communications et des systèmes démocratiques.

Dans un discours prononcé avant le début de son deuxième mandat sans précédent, il a appelé à des "garanties à toute épreuve" pour sécuriser l’IA. Il a également exigé que des comptes soient rendus concernant les décès survenus dans les centres de détention des services d’immigration américains et a condamné l’utilisation présumée de drones autonomes par la Russie.

Ce discours très complet était son premier devant le Conseil composé de 47 membres depuis qu’il a remporté en juillet un mandat de quatre ans, malgré l’ d’opposition de Moscou et de Washington.

"L'HORREUR" DES DRONES AUTONOMES

"Je partage les inquiétudes des experts du secteur selon lesquelles l’intelligence artificielle avancée pourrait représenter un risque existentiel pour l’humanité", a déclaré Volker Turk devant l’assemblée à Genève.

"J’appelle ici, aujourd’hui, à un effort sans réserve pour mettre en place des garanties à toute épreuve concernant la sûreté et la sécurité de l’IA, avant qu’il ne soit trop tard."

Volker Turk n’a pas donné de précisions sur la nature de ces risques, mais un porte-parole de son bureau a indiqué que des défaillances impliquant de puissants systèmes d’IA pourraient perturber les infrastructures critiques et les institutions démocratiques.

Il a évoqué les "comportements dangereux observés lors de l’entraînement des agents" lors de l’incident dit "Hugging Face" survenu en juillet , au cours duquel un essaim d’agents OpenAI a piraté une plateforme open source, affirmant que cela suggérait que les capacités de pointe de l’IA progressaient plus vite que les mesures de protection.

M. Turk a averti qu’une poignée d’hommes détenaient "un pouvoir quasi illimité sur l’IA", sans toutefois les nommer. Parmi les principales entreprises d’IA figurent Meta

META.O , Anthropic, OpenAI et Google GOOGL.O .

"À tout le moins, il faut que les pays hébergeant des technologies d’IA et ceux impliqués dans leurs chaînes d’approvisionnement s’accordent sur des lignes rouges communes", a-t-il déclaré.

Le Conseil se réunit jusqu’au 7 octobre pour discuter de la guerre en Iran , du conflit civil au Soudan et d’une série d’autres crises. L’administration Trump s’est retirée du Conseil l’année dernière, l’accusant de partialité anti-israélienne.

M. Turk a réclamé que des comptes soient rendus pour les quelque 23 décès qui, selon lui, se sont produits dans les centres de détention des services d’immigration américains depuis le début de l’année, et a ajouté qu’il était préoccupé par les projets visant à équiper les agents de gants à décharge électrique.

Le ministère de la Sécurité intérieure a précédemment déclaré qu'il s'engageait à garantir un environnement "sûr, sécurisé et humain" en centre de détention. Son inspecteur général examine actuellement les décès survenus en détention depuis octobre 2021.

Le Département d’État américain n’a pas immédiatement répondu lundi à une demande de commentaire.

DÉMASQUER LES "ACTEURS DE L'OMBRE"

M. Turk a condamné la Russie pour ses attaques intensifiées contre l’Ukraine, ainsi que l’Iran pour le nombre croissant d’exécutions .

Il a également exprimé son "horreur" face aux informations selon lesquelles la Russie aurait utilisé des drones entièrement autonomes en Ukraine, qui auraient tué trois personnes en août.

"Je me joins aux appels en faveur d’une interdiction urgente des armes capables de prendre des vies sans intervention humaine", a-t-il déclaré, faisant référence aux négociations à Genève. Reuters n’a pas vérifié ces informations de manière indépendante. La mission diplomatique russe n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors que plus de 60 guerres impliquant au moins un État font rage à travers le monde – un chiffre jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale –, M. Turk a présenté des pistes pour promouvoir la paix, s’engageant à exercer un contrôle accru sur les entreprises et les intérêts économiques qui alimentent les conflits.

"Nous n’hésiterons pas à dénoncer les acteurs de l’ombre et à exiger qu’ils rendent des comptes", a-t-il déclaré.

À la fin du mois, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme doit publier une liste des entreprises opérant dans les colonies israéliennes de Cisjordanie que l’organisation internationale juge illégales — une accusation rejetée par Israël.