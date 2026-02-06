L'IA n'est pas une bulle, affirme un cadre supérieur de Wistron, fournisseur de Nvidia

L'intelligence artificielle n'est pas une bulle, et la croissance des commandes liées à l'IA en 2026 sera supérieure à celle de l'année dernière, a déclaré vendredi Simon Lin, le président du fabricant taïwanais d'électronique Wistron 3231.TW .

"Nous pensons que l'IA aide réellement toutes les industries, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bulle; je pense qu'elle marquera une nouvelle ère. Une nouvelle ère de l'IA arrive", a déclaré M. Lin, dont la société est un fournisseur de Nvidia NVDA.O , à des journalistes à Taipei.

La situation des commandes de Wistron est bonne jusqu'en 2027, et pour cette année, la croissance sera "significative" par rapport à l'année précédente, a-t-il ajouté.

La société a déclaré l'année dernière que ses nouvelles installations de fabrication américaines pour Nvidia seraient prêtes en 2026 et qu'elle était en pourparlers avec d'autres clients potentiels.

La production en volume commencera au cours du premier semestre de cette année, a déclaré le directeur général de l'entreprise, Jeff Lin.

Une partie des installations sera utilisée par Nvidia pour soutenir son plan visant à construire des serveurs d'intelligence artificielle d'une valeur de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

L'entreprise américaine a déclaré en avril dernier qu'elle prévoyait de construire des usines de fabrication de superordinateurs au Texas, en partenariat avec Foxconn 2317.TW à Houston et Wistron à Dallas.