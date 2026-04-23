 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'IA, moteur d'une nouvelle révolution électrique
information fournie par Sycomore AM 23/04/2026 à 10:16

L'essor de l'intelligence artificielle ouvre une nouvelle ère de l'électricité, porteuse de besoins massifs en énergie, en infrastructures et en efficacité énergétique. Autant de dynamiques qui expliquent la surperformance du fonds en ce début d'année, que nous détaille Thibault Renoux, co-gérant du fonds Sycomore Global Eco Solutions.

Environnement

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank