L'IA, moteur d'une nouvelle révolution électrique

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information fournie par Sycomore AM•23/04/2026 à 10:16
L'essor de l'intelligence artificielle ouvre une nouvelle ère de l'électricité, porteuse de besoins massifs en énergie, en infrastructures et en efficacité énergétique. Autant de dynamiques qui expliquent la surperformance du fonds en ce début d'année, que nous détaille Thibault Renoux, co-gérant du fonds Sycomore Global Eco Solutions.
par James Davey Le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's a averti jeudi que ses perspectives étaient assombries par l'incertitude quant à l'impact de la guerre en Iran sur les consommateurs, faisant écho aux inquiétudes exprimées par le leader du marché, ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations directes d'Arnault, contexte) Les espoirs de redressement du géant ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•11:21•
Le groupe Renault a annoncé jeudi avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% au premier trimestre 2026, soutenu notamment par la hausse des ventes des modèles électriques et l'intégration comptable d'une filiale en Inde, sur fond de fort recul des ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•11:20•
Le géant pharmaceutique français Sanofi, qui s'apprête à accueillir sa nouvelle directrice générale, pourrait réétudier son portefeuille, a-t-il annoncé jeudi, après avoir fait part d'une hausse de ses ventes en début d'année. L'arrivée imminente de Belén Garijo ...
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