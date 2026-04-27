L'IA jette une ombre existentielle sur les éditeurs de logiciels traditionnels, mettent en garde les directeurs des investissements de Bridgewater

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Lorsque Amazon AMZN.O a commencé à vendre des livres en ligne, beaucoup craignaient que les librairies traditionnelles telles que Barnes & Noble ne tombent en désuétude.

Faisant le parallèle avec cet épisode des années 1990, les co-directeurs des investissements de Bridgewater ont déclaré que des menaces existentielles similaires pèsent désormais sur les éditeurs de logiciels traditionnels , alors que l'essor rapide de l'intelligence artificielle redessine le secteur.

“Avec la dernière version de Claude Code, un nouveau concurrent a créé un risque existentiel pour les grandes entreprises, tout comme Amazon l'avait fait pour Barnes & Noble”, indiquait lundi la note destinée aux clients.

Les craintes que les modèles d'IA récemment lancés puissent bouleverser les entreprises de logiciels traditionnelles ont secoué le secteur, déclenchant une vague de ventes sur les actions du secteur logiciel. L'indice S&P 500 Software and Services .SPLRCIS a chuté de 16,6 % depuis le début de l'année.

Les licenciements sont également en hausse, des entreprises de tous les secteurs, des grandes technologies aux services financiers, supprimant des milliers d’emplois, invoquant les économies réalisées grâce au déploiement de l’IA.

« Les marchés ont commencé à intégrer le risque pesant sur les éditeurs de logiciels d'application, et les entreprises devront soit coévoluer avec l'IA, soit faire face à une disruption », ont écrit les co-directeurs des investissements de la société, Bob Prince, Greg Jensen et Karen Karniol-Tambour.

Dans les années 1990 également, alors que certains libraires traditionnels fermaient leurs magasins, beaucoup se sont adaptés pour renforcer leur présence en ligne et se sont concentrés sur l'expérience en magasin et des sélections soignées.

Bridgewater a également averti que les turbulences géopolitiques persistantes continueraient de perturber les marchés et les matières premières.

“L'UTILISATION DES POINTS D'ÉTRANGLEMENT COMME ARMES” Les directeurs des investissements de Bridgewater ont déclaré que les actions des États-Unis au Venezuela, au Groenland et en Iran pourraient accélérer les fissures au sein du système d'alliances dirigé par les États-Unis, alimentant une course mondiale plus rapide aux armes et aux ressources.

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, artère vitale pour environ un cinquième des flux énergétiques mondiaux, reste modéré alors que les efforts de désescalade de l'Iran piétinent .

Le conflit a secoué les marchés mondiaux, provoqué des pénuries de matières premières et attisé les craintes d'une hausse de l'inflation.

“L'évolution de la guerre en Iran reste très incertaine, mais les perturbations ont été suffisantes et le processus de reprise des expéditions sera suffisamment lent pour que le choc sur les matières premières persiste pendant un certain temps”, indique la note.