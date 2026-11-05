L'IA intensifie la lutte acharnée entre pirates et entreprises, alors que ces dernières renforcent leurs défenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre de failles de cybersécurité a triplé pour atteindre près de 37 000

* McKinsey prévoit que le marché de la cybersécurité atteindra 346 milliards de dollars d'ici 2029

* L'Europe touchée par des piratages de réfrigérateurs de supermarchés

* Les entreprises utilisent des outils d’IA pour lutter contre les pirates informatiques aidés par l’IA

* Les correctifs doivent être déployés plus rapidement qu’auparavant, affirment les entreprises

par Toby Sterling, Dimitri Rhodes et Hakan Ersen

Des réfrigérateurs de supermarchés piratés au vol record de cryptomonnaies chez Binance , en passant par une situation d’urgence liée à des failles dans des logiciels web largement utilisés , les entreprises du monde entier sont confrontées à une vague de cybermenaces qui, selon les dirigeants, s’accélèrent et gagnent en sophistication grâce à l’IA.

Cette recrudescence met les services informatiques à rude épreuve, le personnel travaillant de nuit pour corriger les failles logicielles, ce qui pousse certaines entreprises à se tourner vers des outils de sécurité basés sur l’IA et à accroître leurs investissements dans ce domaine afin de mieux gérer la charge de travail.

Une cyberattaque visant lundi des supermarchés européens, la deuxième en trois semaines au cours de laquelle des pirates ont augmenté la température des réfrigérateurs et des congélateurs , obligeant les détaillants à jeter pour plusieurs millions de dollars de denrées alimentaires avariées, a souligné l’urgence de la situation.

"C’est un jeu du chat et de la souris sans fin, où les enjeux sont très élevés", a déclaré Marnie Wilking, responsable de la sécurité chez Booking.com BKNG.O .

"Nous bloquons une faille, et avant même d’avoir fini de déployer le correctif, les pirates sont déjà passés à la suivante", a-t-elle ajouté, précisant que des centaines d’ingénieurs de l’entreprise travaillaient désormais à la mise au point de systèmes de défense basés sur l’intelligence artificielle.

Près de 37 000 failles de sécurité dans des logiciels ou des systèmes informatiques ont été signalées au troisième trimestre 2026, soit trois fois plus qu’un an auparavant, selon la liste Common Vulnerabilities and Exposures, un registre international répertoriant les failles de sécurité divulguées.

"Nous constatons chaque semaine, voire tous les deux jours, des incidents d’une ampleur qui, auparavant, ne se produisaient qu’à plusieurs mois d’intervalle", a déclaré à Reuters Markus Noga, directeur technique de la société allemande d’hébergement web Ionos, qui compte sept millions de clients.

Ionos a indiqué avoir modifié ses pratiques de sécurité après avoir constaté une forte augmentation des vulnérabilités en juillet, en déployant des systèmes de surveillance basés sur l’IA pour détecter les menaces et en utilisant des outils assistés par l’IA pour installer des correctifs sur ses systèmes 24 heures sur 24.

"Je suis en quelque sorte limité par ce qu’une équipe travaillant de 9 h à 17 h peut accomplir, et cela ne suffit plus", a déclaré M. Noga.

LES CYBERMENACES STIMULENT LES DÉPENSES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Binance, victime de pirates informatiques qui ont dérobé pour 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies, a annoncé qu’elle allait accroître ses investissements dans des systèmes de détection optimisés par l’IA. Le port de Rotterdam travaille sur un "cyberbouclier" alimenté par l’IA, tandis que Siemens SIEGn.DE teste des modèles d’IA avancés pour la sécurité défensive.

Le distributeur alimentaire néerlandais Ahold Delhaize

AD.AS , qui exploite les chaînes Stop & Shop et Giant Food aux États-Unis, a été victime de deux piratages au cours du mois dernier. Le premier, survenu mi-octobre, a entraîné plus de 200 millions d’euros (225 millions de dollars) de pertes de chiffre d’affaires et a donné lieu à un avertissement sur les résultats .

Lors de cet incident, Ahold avait mis ses sites web et ses applications hors ligne pendant une semaine après avoir détecté une intrusion. Cette semaine, certains de ses magasins en Belgique et au Luxembourg figuraient parmi ceux touchés par des cyberattaques visant des réfrigérateurs dans une douzaine de pays européens.

"Nous nous adaptons à une nouvelle réalité", a déclaré à Reuters la directrice financière Jolanda Poots-Bijl, ajoutant que les petites entreprises étaient particulièrement exposées. Dans le même temps, l’IA est un outil de défense, a-t-elle précisé.

"L’IA nous aide également à détecter et à rétablir la situation bien plus rapidement que nous n’avons jamais pu le faire par le passé", a-t-elle ajouté.

McKinsey prévoit que le marché mondial des produits et services de cybersécurité vendus par des fournisseurs externes passera de 223 milliards de dollars en 2025 à 346 milliards de dollars d’ici 2029.

LES OUTILS D’IA AIDENT LES CHERCHEURS À RECONSTITUER LES PIRATAGES

Les cyberattaques contre les réfrigérateurs montrent à quel point l’IA pousse les entreprises à corriger rapidement leurs systèmes dès qu’une vulnérabilité est détectée, a déclaré Sean Tufts, directeur technique sur le terrain chez Claroty, une société spécialisée dans la cybersécurité.

Claroty a publié en août, plusieurs mois avant le début des attaques, une étude mettant en évidence les failles des contrôleurs de réfrigération.

Après une première vague d’attaques qui a frappé des magasins en France le 11 octobre, les chercheurs de Claroty ont utilisé des outils d’IA largement accessibles pour reproduire ces failles et prendre le contrôle d’un appareil de test, soulignant ainsi le risque de nouvelles attaques.

"Nous avons réussi à reproduire l’attaque pour six dollars et en 28 minutes", a déclaré M. Tufts.

La divulgation, le 21 octobre , de deux failles découvertes par l’IA dans le langage de programmation PHP, qui sous-tend de nombreux sites web, a incité les gouvernements et les entreprises, de Tokyo à Helsinki, à mettre leurs sites hors ligne par mesure de précaution.

La société américaine d’infrastructures Internet Cloudflare a indiqué que les tentatives d’exploitation des failles PHP étaient passées de quelques milliers à plusieurs millions en l’espace de quelques heures après leur divulgation. Les failles détectées par l’IA pourraient entraîner davantage de perturbations à l’avenir, a-t-elle déclaré à Reuters.

"La menace est réelle, elle ne cesse de croître", a déclaré Steve Cahillane, directeur général de Kraft Heinz, ajoutant que la cybersécurité était "plus importante aujourd’hui qu’hier et le sera encore davantage demain".

Chez le fabricant suisse de matériaux de construction Holcim

HOLN.S , qui a mis son site web hors ligne vers 21 h 30 (19 h 30 GMT) le 21 octobre afin d’installer des correctifs PHP et de rétablir le service avant minuit, le directeur financier Steffen Kindler a fait écho à ces propos.

"Nous devons faire preuve de plus d’intelligence. Les deux camps sont très bien équipés", a-t-il déclaré. "Les deux camps utilisent l’IA, et cette course se poursuit."

(1 dollar = 0,8905 euro)