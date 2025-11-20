L'IA et les allées s'entrechoquent alors que Target tente de réinventer le commerce de détail

20 novembre - ** L'enseigne de grande distribution Target

TGT.N a annoncé une baisse plus forte que prévu de ses ventes comparables mercredi et a prévu une large fourchette de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année, alors qu'elle réduit ses prix et augmente ses investissements pour attirer les acheteurs américains soucieux de leurs coûts

** Le nouveau directeur général Michael Fiddelke, qui prendra ses fonctions en février, a mis l'accent sur de nouveaux outils numériques dans les magasins pour aider le personnel et sur un outil de recherche de cadeaux en ligne alimenté par l'IA afin d'améliorer l'expérience d'achat

** La médiane des prévisions des 40 sociétés de courtage couvrant le titre est de 96 $ - données compilées par LSEG

L'IA FAIT BOUGER LES CHOSES POUR QUE LES CLIENTS RESTENT

** Morningstar (juste valeur: 118 $) indique que le nouveau directeur général de la société prévoit des changements majeurs dans l'assortiment et les magasins d'ici 2026, soutenus par des outils d'IA pour améliorer le merchandising et les niveaux de stock, créant ainsi une voie plus claire pour stabiliser la part de marché

** TD Cowen ("hold", PT: $90) estime que Target a encore du travail à faire pour sa transformation, en se concentrant sur la commodité basée sur la technologie, les connaissances basées sur l'IA, une chaîne d'approvisionnement plus forte et la rentabilité du commerce électronique

** J.P. Morgan ("neutre", PT: 100 $) estime que Target dépassera la pression des ventes liée au boycott et les coûts de marge d'un milliard de dollars au début de 2026, tandis que la relance fiscale et les efforts pour relancer le merchandising devraient commencer à porter leurs fruits

** Evercore ISI ("en ligne", PT: 95 $) estime que l'extension des heures d'ouverture des magasins pour améliorer la vitesse de passage en caisse et maintenir les rayons approvisionnés augmentera les dépenses à court terme, mais devrait permettre à l'entreprise d'augmenter ses ventes et de renforcer sa part de marché à l'avenir