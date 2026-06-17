L'IA entraînera des pénuries de main-d'œuvre, affirme Bezos dans un discours optimiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bezos estime que l'IA permettra de réduire les obstacles à la création et à l'innovation

* Sa vision spatiale prévoit notamment de délocaliser les industries polluantes dans l’espace afin de restaurer la Terre

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que la moitié des Américains craignent que l’IA ne menace les emplois dans leur foyer

* Blue Origin a commencé à reconstruire sa rampe de lancement New Glenn en Floride après une explosion survenue en mai

(Mise à jour avec des citations détaillées dans les paragraphes 3 à 9)

L’intelligence artificielle entraînera des pénuries de main-d’œuvre, et non le remplacement des humains, a prédit Jeff Bezos, fondateur d’Amazon AMZN.O , lors d’une intervention très optimiste àla conférence technologiqueVivaTechà Paris mercredi .

Bezos a présenté une vision optimiste de la manière dont la technologie aidera l’humanité, évoquant notamment des projets tels que son entreprise spatiale Blue Origin et sa nouvelle start-up spécialisée dans l’IA, Prometheus , qui vise à accélérer la fabrication physique.

“Je sais que beaucoup de gens, y compris de nombreuses personnes intelligentes, s’inquiètent du fait que l’IA rende les humains superflus, etc.”, a déclaré Bezos. “Je ne partage absolument pas ce point de vue. Et je pense, en réalité, que l’IA va entraîner une pénurie de main-d’œuvre.”

La moitié des Américains craignent que l’essor de l’IA ne les prive, eux ou un membre de leur foyer, d’un emploi, selon un sondage Reuters/Ipsos publié ce mois-ci.

Bezos, quatrième fortune mondiale avec une fortune estimée à environ 250 milliards de dollars, a fait valoir que les gens ont des choses à faire “à l’infini” et qu’ils sont actuellement freinés par des obstacles que, selon lui, l’IA permettrait de lever.

L’un des objectifs de l’exploration spatiale est de délocaliser les industries polluantes hors de la Terre, a déclaré Bezos, dont la société Blue Origin vise à concurrencer SpaceX SPCX.O , l’entreprise du trillionnaire Elon Musk, dans le domaine des fusées.

“Si les voyages spatiaux deviennent suffisamment fiables et abordables, et si nous pouvons extraire des matériaux des astéroïdes, des objets géocroiseurs et de la Lune, alors cette planète-jardin pourra retrouver son état d’avant la révolution industrielle”, a déclaré Bezos.

Aux côtés de Bezos se trouvait David Limp, directeur général de Blue Origin, qui a indiqué que la reconstruction de la rampe de lancement de l’entreprise pour les fusées New Glenn avait commencé en Floride, à la suite d’une explosion spectaculaire survenue en mai.

Musk a également présenté une vision ambitieuse pour l’espace avant l’introduction en bourse de SpaceX la semaine dernière , notamment des projets visant à créer des villes sur la Lune et sur Mars. Dans un entretien accordé la semaine dernière à Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, il a évoqué l’idée de lancer des centres de données d’IA dans l’espace et de passer des vacances sur la Lune.