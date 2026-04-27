L'hôtel Washington Hilton affirme avoir respecté les protocoles des services secrets la nuit de la tentative d'attentat

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L'hôtel Washington Hilton

HLT.N a déclaré lundi qu'il appliquait des protocoles de sécurité « stricts » samedi dernier, lorsqu'un homme a franchi les barrières de sécurité et tiré plusieurs coups de fusil de chasse dans l'hôtel où le président Donald Trump assistait à un dîner.

« L'hôtel appliquait des protocoles de sécurité stricts pour l'établissement, conformément aux instructions des services secrets américains, qui assuraient la sécurité de l'événement », a déclaré un porte-parole du Washington Hilton dans un communiqué.

Les services secrets ont également travaillé en coordination avec un large éventail d'équipes de sécurité, notamment la police locale de Washington, D.C. et le service de sécurité de l'hôtel, a précisé le porte-parole.