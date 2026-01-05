L'hôtel Hilton de Minneapolis annule les réservations des agents d'immigration, selon le DHS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire de Hilton)

Le ministère américain de la Sécurité intérieurea déclaré lundiqu' un hôtel Hilton HLT.N a annulé les réservations des agents de l'immigration et des douanes à Minneapolis, où l'administration Trump a fait bondir les agents après des allégations de fraude à l'encontre d'immigrants somaliens.

Après que les agents de l'ICE aient réservé des chambres en utilisant les courriels et les tarifs officiels du gouvernement, Hilton a annulé leurs réservations, a déclaré le DHS dans un message sur la plate-forme de médias sociaux X. Le ministère a également publié des captures d'écran de courriels dans lesquels les exploitants de l'hôtel ont déclaré avoir "remarqué un afflux de réservations GOV faites aujourd'hui pour le DHS" et qu'ils n'autorisaient aucun agent de l'ICE à séjourner dans l'établissement.

Hilton Worldwide Holdings a déclaré que l'établissement était détenu et exploité de manière indépendante et qu'il enquêtait sur la question.

"Hilton travaille avec les gouvernements, les forces de l'ordre et les dirigeants des communautés du monde entier pour veiller à ce que ses établissements soient ouverts et accueillants pour tous", a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

Ces dernières semaines, les autorités fédérales ont présenté la communauté somalienne du Minnesota comme un point névralgique de la fraude portant sur des millions de dollars fédéraux destinés aux services sociaux. Les défenseurs des droits des immigrés ont accusé l'administration d'utiliser les enquêtes sur les fraudes comme excuse pour cibler les immigrés somaliens de manière plus générale.

Les actions de la chaîne hôtelière étaient en baisse de 1,5 % dans les échanges de l'après-midi.