L'hôtel Hilton de Minneapolis annule des réservations pour des agents des forces de l'ordre, selon le DHS
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 20:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a accusé lundi Hilton HLT.N d'avoir annulé les réservations d'agents de l'immigration et des douanes (ICE) dans son hôtel de Minneapolis.

Lorsque ses agents ont tenté de réserver des chambres en utilisant les courriels et les tarifs officiels du gouvernement, Hilton a annulé leurs réservations, a déclaré le DHS dans un message sur le média social X lundi.

Le ministère a également publié des captures d'écran de courriels dans lesquels les responsables de l'hôtel déclaraient avoir "remarqué un afflux de réservations GOV faites aujourd'hui pour le DHS" et qu'ils n'autorisaient aucun agent de l'ICE ou de l'immigration à séjourner dans leur établissement.

Hilton et le DHS n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de la chaîne hôtelière étaient en baisse de 1,5 % dans les échanges de l'après-midi.

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
287,063 USD NYSE -2,00%
