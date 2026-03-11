 Aller au contenu principal
L'horloger Fossil en hausse après une augmentation de sa marge trimestrielle
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de l'horloger Fossil FOSL.O ont augmenté de 7,5% à 4,43 $ après la cloche

** La marge brute de la société au 4ème trimestre a augmenté de 350 points de base à 57,4% contre 53,9% il y a un an

** L'Ebitda ajusté annuel s'élève à 16,9 millions de dollars, soit 1,7 % des ventes nettes, contre une perte de 14,9 millions de dollars l'année précédente

** "Alors que nous continuons à faire progresser notre modèle d'exploitation axé sur la marque et le consommateur, nous entrons dans la prochaine évolution de notre plan de redressement, conçu pour ramener la société à la croissance du chiffre d'affaires et améliorer sensiblement la rentabilité", a déclaré le directeur général Franco Fogliato

** La société annonce cependant une baisse des ventes et une perte plus importante pour le quatrième trimestre

** FOSL en hausse de 125% en 2025

