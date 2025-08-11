L'homme d'affaires brésilien Nelson Tanure pourrait renoncer à son offre sur Braskem

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Luciana Magalhaes

L'homme d'affaires brésilien Nelson Tanure pourrait renoncer à son offre d'acquérir une participation majoritaire dans la plus grande entreprise pétrochimique d'Amérique latine, Braskem BRKM3.SA , car sa fenêtre de négociations exclusives est sur le point de se refermer sans qu'un accord n'ait été trouvé pour résoudre les réclamations liées à un incident environnemental lié à l'entreprise.

En mai dernier, Tanure a signé un document d'exclusivité de 90 jours pour discuter des conditions d'une offre d'acquisition d'une participation de contrôle dans Braskem auprès de Novonor, anciennement Odebrecht. Depuis, l'homme d'affaires s'efforce de résoudre les problèmes découlant de l'enquête environnementale sur l'affaissement du sol dans la ville de Maceió, au nord-est du pays, où Braskem possédait des mines de sel gemme.

Dans une réponse écrite à Reuters lundi, Tanure a déclaré que le règlement de cette affaire était une condition non négociable pour son offre sur Braskem, dont la période d'exclusivité actuelle se termine le 21 août.

"Un accord avec toutes les entités impliquées dans la catastrophe d'Alagoas est une condition sine qua non (condition), et s'applique en particulier au non-transfert de la responsabilité pénale et financière aux nouveaux actionnaires", a-t-il répondu sans donner plus de détails sur ses prochaines étapes.

L'incident aurait été causé par les activités d'extraction de sel gemme de Braskem, qui ont commencé dans les années 1970 et ont été interrompues en 2019 après que les autorités ont déterminé qu'elles avaient contribué à l'affaissement de cinq quartiers, entraînant le déplacement de milliers de résidents.

Alors que Tanure réfléchit à ses prochaines actions, la société de capital-investissement IG4 Capital est en attente, prête à lancer une offre rivale lorsque l'accord Tanure-Novonor expirera. La stratégie d'IG4 vise à consolider la dette bancaire de Novonor et à l'échanger contre des actions de Braskem, selon des sources.

Braskem, Novonor et IG4 se sont tous refusés à tout commentaire.

La période de décision critique coïncide avec la tentative signalée de l'entreprise brésilienne Unipar d'acheter les usines américaines de polypropylène de Braskem pour un montant d'environ 1 milliard de dollars. Rendue publique la semaine dernière, l'offre n'a pas été approuvée par les principales parties, notamment Tanure et IG4, selon des sources.