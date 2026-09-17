L'extension d'horizon de trésorerie d'Innate Pharma saluée

Innate Pharma s'affiche en belle hausse à la Bourse de Paris ( 5,77%, à 1,65 euros) après avoir fait le point sur les avancées de son portefeuille, ses résultats financiers et surtout l'extension de son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du premier trimestre 2028.

La société de biotechnologie au stade clinique a annoncé la finalisation de l'accord stratégique avec Sobi pour le Lacutamab, qui déclenche un paiement initial de 75 millions de dollars. Cet accord permet le lancement d'une étude de phase 3 confirmatoire dans le lymphome T cutané, avec l'inclusion d'un premier patient prévue au premier trimestre 2027. Innate est éligible à recevoir jusqu'à 40 millions de dollars de jalons à court terme, 465 millions de dollars de jalons ultérieurs, ainsi que des redevances progressives à deux chiffres.

Combiné à une augmentation de capital de 30 millions d'euros réalisée en août 2026 par placement privé, ce paiement prolonge l'horizon de trésorerie de la société jusqu'à la fin du premier trimestre 2028. Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible s'établissait à 21,4 millions d'euros (contre 44,8 millions d'euros au 31 décembre 2025).

Les indicateurs financiers du premier semestre font ressortir des produits opérationnels de 5,7 millions d'euros, contre 4,9 millions un an plus tôt, des charges opérationnelles en baisse de 30,3 à 24,7 millions d'euros et une perte nette qui s'est légèrement améliorée à 19,6 millions d'euros, contre 21,3 millions au premier semestre 2025.

L'avis de Portzamparc

Pour la société de bourse, sur le plan financier, Innate Pharma a signé un premier semestre marqué par une nette discipline sur les coûts. Le chiffre d'affaires a augmenté, porté par les revenus de collaboration et de licence et les dépenses de R&D ont reculé significativement, notamment du fait de la réduction des effectifs dans ce secteur (de 133 à 92 personnes).

Pour Portzamparc, le fait marquant du semestre est le partenariat avec Sobi sur le Lacutamab qui déclenche des paiements. En conclusion, les analystes estiment que "la société sort définitivement de l'ornière avec ce paiement de 75 millions de dollars de Sobi". L'entreprise dispose d'une confortable visibilité financière et va pouvoir enchaîner avec "sérénité" sur un essai de phase III. La recommandation est à acheter, avec une cible de 5,60 euros.