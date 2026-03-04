 Aller au contenu principal
L'exposition de Santander à la banque en faillite MFS dépasse les 200 millions de livres, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une société liée à Market Financial Solutions, une banque hypothécaire britannique qui s'est effondrée la semaine dernière, doit à Banco Santander SAN.MC entre 200 millions de livres (267,08 millions de dollars) et 300 millions de livres, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne proche du dossier.

L'exposition de la banque espagnole est garantie par un portefeuille de prêts hypothécaires, ajoute le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

(1 $ = 0,7488 livre)

