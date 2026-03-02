 Aller au contenu principal
L'exportateur de GNL Cheniere Energy reçoit une augmentation de PT de la part de Raymond James
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Raymond James relève l'objectif de prix de l'exportateur de GNL Cheniere Energy LNG.N de 278 $ à 300 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que Cheniere offre une exposition à de solides fondamentaux liés à la demande et à des contrats solides, ainsi qu'à l'exécution de projets et à des catalyseurs de commercialisation

** La société bénéficie d'une meilleure clarté des orientations et d'une flexibilité financière croissante, ainsi que de thèmes plus larges liés à la transition énergétique

** Les décisions finales d'investissement pour les projets d'expansion à Sabine et Corpus sont attendues pour 2027, tandis que les trains 8 et 9 de moyenne envergure sont en bonne voie pour 2028

** 21 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" et deux comme "conservée"; leur prévision médiane est de 217 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, Cheniere est en hausse de 28,50 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
249,235 USD NYSE +5,70%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 16:16:27.

